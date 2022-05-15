Sarhoşluk, savunma olarak kabul edildi: 'Haklar ve Özgürlükler Sözleşmesini ihlal ediyor'

15 Mayıs 2022 Pazar, 11:59

Rueters'ın haberine göre, Kanada yüksek mahkemesi, cinayet ve cinsel saldırı gibi şiddet içeren suçlarla suçlanan sanıkların, aşırı sarhoşluğu savunma olarak kullanabileceğine karar verdi.

Yüksek mahkeme, 1995 yılında parlamento tarafından kabul edilen yasanın “zihinsel olmayan bozukluk otomatizmi” olarak değerlendirimesi gerektiğini ve savunmayı yasaklayan bir yasanın anayasaya aykırı olduğuna karar verdi. Bu durumun Kanada Haklar ve Özgürlükler Sözleşmesini ihlal ettiğini söyledi.

Yargıç Nicholas Kasirer, “Temel adalet ilkeleri üzerindeki etkisi, kapsayıcı kamu yararlarıyla orantısız. Bu nedenle anayasaya aykırı olduğu ve hiçbir gücü veya etkisi olmadığı ilan edilmelidir” dedi.

Yargıç Kasirer, sanıklar, uyuşturucu veya alkol almanın bir sonucu olarak eylemlerinin istem dışı olduğunu iddia edebilir ve sonuç olarak eylemlerinden cezai olarak sorumlu tutulamazlar açıklamasında bulundu.

Kanada Federal Adalet Bakanı David Lametti, Yüksek mahkemenin kararı dikkatle gözden geçirdiğini söyledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bu kararın sarhoşken suç işleyen bir kişiyi içeren davaların büyük çoğunluğu için geçerli olmadığını vurgulamak kritik derecede önemlidir" dedi.

NE OLMUŞTU?

2013 yılında psikoza neden olduğu bilinen reçeteli ilaç alarak intihar girişiminde bulunan David Sullivan'ı içeriyordu. David Sullivan tedavi amaçlı kullandığı ilacın etkisiyle, uzaylı olduğunu düşündüğü annesini bıçakladı. Sullivan, yargıcın aşırı sarhoşluk savunması kullanamayacağını söylemesinin ardından ağırlaştırılmış saldırı ve silahla saldırıdan suçlu bulundu.

Ancak Sullivan davasında temyiz mahkemesi aşırı sarhoşluk yasasını anayasaya aykırı buldu ve Sullivan'ı her iki suçlamadan da beraat ettirdi.

1994 yılında yaşanan bir olayda, yüksek mahkeme, sarhoşken tekerlekli sandalyedeki bir kadına cinsel tacizde bulunmakla suçlanan bir zanlının aşırı sarhoşluk savunması lehine karar vermişti. Kanada parlamentosu 1995 yılında, yüksek mahkemenin bu kararına cevap olarak, sanıkların şiddet içeren suç davalarında savunma olarak aşırı sarhoşluk kullanmasını yasaklayan bir yasa çıkarmıştı.