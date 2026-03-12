Savaş, finans merkezine sıçradı: Dubai’de banka devleri ofisleri boşaltıyor

İran’ın Körfez kentlerine yönelik saldırıları devam ederken, küresel finans kuruluşları Dubai’de güvenlik önlemlerini artırdı.

Bloomberg’in aktardığına göre, Goldman Sachs ve Citigroup başta olmak üzere bazı büyük bankalar çalışanlarına ofislerden uzak durmaları ve uzaktan çalışmaları yönünde talimat verdi.

Goldman Sachs, Orta Doğu’daki ofislerine gitmek isteyen çalışanların önceden izin almasını istedi.

Citigroup ise çalışanlarına gönderdiği bir notta, “Ofisten uzak, en yakın güvenli yere gidin. Yeni bir duyuruya kadar evden çalışın” talimatı verdi.

Kaynaklara göre Standard Chartered da Dubai Uluslararası Finans Merkezi (DIFC) ve çevresindeki çalışanlarından ofisleri terk etmelerini istedi.

Söz konusu kararlar, İran’ın Orta Doğu’daki saldırılarını artırdığı bir dönemde geldi. Associated Press’in haberine göre İran’ın ortak askeri komutanlığı, bölgedeki bankalar ve finans kurumlarının hedef alınabileceğini duyurdu.

Bloomberg’e göre bazı Wall Street bankaları, savaşın başlamasından bu yana Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki çalışanlarına zaten uzaktan çalışma imkânı tanıyordu. Bazı kurumlar ise çalışanlarına geçici olarak ülkeyi terk etme seçeneği sundu.

Citigroup yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki çalışanlarının büyük bölümünün uzaktan çalıştığını ve güvenlik gerekçesiyle tamamen uzaktan çalışma modeline geçildiğini belirtti.