Savaş mültecisi genç, Japon sumo dünyasının yeni yıldızı oldu

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden kaçarak Japonya’ya sığınan 21 yaşındaki sumo güreşçisi Yavhusishyn Danylo (ring adıyla Aonishiki), Japonya’daki prestijli Kasım Büyük Sumo Turnuvası’nı kazanarak büyük bir başarıya imza attı.

NHK’nin aktardığına göre Aonishiki, final karşılaşmasında üst sıralarda yer alan Moğolistan doğumlu Hoshoryu’yu mağlup etti.

Zaferinin ardından konuşan Aonishiki, duygularını “Kelimelerle anlatılmaz bir his” sözleriyle ifade etti. Genç sporcu, ustasının öğretilerine sadık kalarak çalıştığını ve bunun zaferi getirdiğini söyledi.

Aonishiki’nin sumo yolculuğu Ukrayna’da başladı. Çocuk yaşta güreş ve judo ile tanışan Danylo, 7 yaşında bir judo salonunda sumo antrenmanı izledikten sonra bu spora yöneldi.

15 yaşına geldiğinde Japonya’daki gençler dünya şampiyonasında üçüncü olarak dikkatleri üzerine çekti ve burada Japon sumocu Arata Yamanaka ile arkadaşlık kurdu.

Ancak 2022’de savaş patlak verince spor tesisleri yıkıldı, sporcular dağıldı ve Aonishiki’nin ailesi Almanya’ya kaçtı. Spor hayatının yarıda kalmasına izin vermek istemeyen genç sporcu, tek başına Japonya’ya gitme kararı aldı.

JAPONYA'DA YENİ BİR BAŞLANGIÇ

18 yaşında Japonya’ya gelen Aonishiki, Yamanaka’nın ailesi tarafından evlerine kabul edildi ve Kansai Üniversitesi sumo kulübünde antrenman yapmaya başladı.

Ring adı “Aonishiki”, Ukrayna bayrağındaki “mavi” renk anlamına geliyor.

Kısa sürede Japoncayı akıcı şekilde konuşmaya başlayan genç güreşçi, 140 kiloluk kilosuna rağmen (üst düzey sumocuların ortalamasının altında), üniversite müsabakalarında rakiplerini tek tek geçerek hızla yükseldi.

Tokyo merkezli Ajigawa sumo ekolüne (stable) katılan Aonishiki, profesyonel arenaya geçiş yaptı. Sadece 13 turnuvada ilerleyerek sumonun en yüksek üçüncü unvanı olan Sekiwake seviyesine ulaşması, spor tarihinde ender görülen bir hız olarak kayda geçti.

Turnuva sonrası Japonya’nın ulusal sumo federasyonu, Aonishiki’nin ikinci en yüksek unvan olan Ozeki’ye yükseltilip yükseltilmeyeceğini görüşmek üzere olağanüstü toplantı yaptı.

Aonishiki’nin hedefi ise daha büyük. “Bunun bir üstü daha var. Oraya ulaşmak istiyorum” diyen genç sporcu, sumonun en prestijli unvanı Yokozuna olmayı amaçlıyor.