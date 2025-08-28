Savaş sonrası Gazze senaryosu: Hamas çekiliyor, teknokratlar geliyor!

Ortadoğu’da savaşın en ağır bedelini ödeyen Gazze için kritik bir hazırlık yapılıyor. İsrail, Gazze'nin 'tamamını işgal etme' yönünde adımlar atarken Mısır, bölgenin Hamas'tan alınarak Filistin yönetimine devri yönünde hazırlıklara aracılık ediyor. Suudi Arabistan'ın da bu plana destek verdiği biliniyor.

Mısırlı yetkililerin, yüzlerce Filistinlinin Gazze’de güvenliği sağlamak üzere eğitildiği bilgisini doğrulamasının ardından, Kahire kaynakları daha fazla ayrıntı paylaştı. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 5 bin Filistinli güvenlik personeli, Mısır’daki askeri akademilerde altı ay sürecek yoğun bir eğitim programına alındı.

Bu eğitimlerde stratejik noktaların korunmasından kamu kurumlarının güvenliğine, terörle mücadeleden kaçakçılığı önlemeye ve asayişe kadar geniş bir yelpazede uzmanlık kazandırılıyor.

GAZZE'YE 'KOMİTE' MODELİ

Al Arabiya'ya konuşan kaynaklara göre, bu unsurlar titizlikle seçildi ve Mısır’daki kamplarda profesyonel, ileri seviye ve modern yöntemlerle eğitiliyor. Amaç, savaş sonrası Gazze’de güvenlik boşluğu oluşmasını engelleyecek, herhangi bir dış vesayet veya örgütle bağlı olmayan bağımsız ve profesyonel bir güvenlik gücü oluşturmak.

Mısırlı askeri uzmanlardan Tümgeneral Usame Mahmud, bu adımın yaklaşık iki yıl süren Gazze savaşının ardından 'ertesi gün senaryosuna hazırlık' olduğunu vurguladı. Eğitimlerin, Kahire’de yaklaşık bir yıl önce üzerinde mutabık kalınan Toplumsal Destek Komitesi önerisinin parçası olduğu ifade edildi.

Eylül 2024’te El Fetih ve Hamas arasında sağlanan anlaşmaya göre Hamas, savaş sonrası siyasetten tamamen çekilecek; yönetim ise teknokratlardan oluşan ve doğrudan Filistin Yönetimi’ne bağlı çalışacak bir komiteye devredilecek. Bu komite; güvenlik, ekonomi, sağlık, eğitim ve kamu hizmetleri gibi tüm alanlarda geçici yönetimi üstlenecek.

MISIR'IN STRATEJİK PLANI

Eski Arap İçişleri Bakanları Konseyi Güvenlik Medya Ofisi Başkanı Tümgeneral Mervan Mustafa’ya göre Mısır, Gazze’nin geleceğine ilişkin siyasi, güvenlik ve insani boyutları kapsayan stratejik bir plan hazırladı. Plana göre, 15 Filistinli teknokrattan oluşacak yönetim komitesi, altı aylık geçiş döneminde uluslararası gözetim altında Gazze’nin idaresini üstlenecek.

Bu süre zarfında yeniden imar, temel ihtiyaçların temini, sağlık ve insani yardımların sağlanması ve yıkılan kurumların onarılması için gerekli hazırlıklar yapılacak. Böylece geçiş döneminin sonunda yönetimin sivil otoriteye düzenli şekilde devredilmesi hedefleniyor.

İSRAİL İŞGALİ SÜRÜYOR

Tüm bu hazırlıklara karşın, İsrail Gazze Şehri’nin tamamını işgal edip bölge üzerinde tam kontrol kurma planını uygulamayı sürdürüyor.

Bu durum, bölgede zaten ağırlaşan insani krizi daha da derinleştirirken, açlık ve yetersiz beslenme riski Gazze halkı arasında hızla büyüyor.