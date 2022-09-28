Savaş uçaklarının havalandığı bomba ihbarı asılsız çıktı
Singapur'da yolcu uçağında bir yolcu bagajında bomba olduğu iddiası nedeniyle savaş uçakları havalandı
Singapur Hava Yolları'na ait yolcu uçağındaki bir yolcunun, bagajında bomba olduğunu iddia ettikten sonra kabin görevlilerine saldırması üzerine, uçağa eşlik etmek için savaş uçakları havalandı.
Channel News Asia'nın haberine göre, güvenlik güçleri, San Francisco'dan Singapur'a uçan SQ33 sefer sayılı uçakta bomba tehdidi olduğu iddiasıyla yerel saatle 02.40'ta ihbar aldı.
Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, Singapur Hava Yolları uçuşunda kabin ekibine saldıran ve bagajında bomba olduğunu iddia eden 37 yaşındaki şüpheli erkeğin, gözaltına alındığı kaydedildi.
Kabin görevlileri tarafından zapt edilen kişinin, sahte terör eylemi tehdidinde bulunma suçlaması ve uyuşturucu kullandığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alındığı belirtildi.
Söz konusu uçak, Singapur Hava Kuvvetlerine ait F-16C/D savaş uçakları eşliğinde saat 05.50 sularında Changi Havalimanı'na güvenli şekilde iniş gerçekleştirdi.
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