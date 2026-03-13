Savaş ve kriz dinlemedi: İran petrol ihracatını artırdı

ABD–İsrail ile İran savaşı nedeniyle deniz taşımacılığında yaşanan ciddi aksamalara rağmen İran’ın petrol ihracatının sürdüğü bildirildi.

Deniz taşımacılığı verilerini izleyen TankerTrackers.com verilerine göre İran, mart ayının ilk günlerinde günlük petrol ihracatını artırdı.

TankerTrackers.com’un verilerine göre İran, mart ayının ilk dokuz gününde günde 1 milyon varilin biraz üzerinde ham petrol ihraç etti.

Bu miktarın, savaş başlamadan önceki şubat ayının aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 30 daha fazla olduğu belirtildi.

Şirket, uydu görüntülerinin paylaşılmasındaki gecikmeler ve bulutlu hava koşulları nedeniyle verilerin doğrulanmasının normalden daha uzun sürdüğünü de vurguladı.

Savaşın başlamasının ardından Hürmüz Boğazı’ndan geçen ticari gemi trafiğinin neredeyse durma noktasına geldiği ifade ediliyor. Normal koşullarda dünya petrol arzının yaklaşık yüzde 20’si bu boğazdan geçiyor.

Buna karşın bazı İran ve Çin tankerlerinin boğazdan geçiş yapmayı sürdürdüğü bildirildi.

Bölgedeki birçok Arap ülkesinin ise mevcut güvenlik riskleri nedeniyle petrol sevkiyatında ciddi zorluk yaşadığı belirtiliyor.