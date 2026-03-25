Savaşın enerji piyasasına etkisi sürüyor: Türkiye enerji krizine karşı hangi önlemleri alabilir?

ABD - İsrail tarafı ile İran arasında yaşanan gerginlik sonucunda ortaya çıkan kriz, küresel piyasaların üzerinde ciddi bir baskı olmayı sürdürüyor. Enerji sektörü de etkilenen piyasaların içerisinden en önemlilerinden biri olarak öne çıkıyor. Dünya üzerinde petrol, doğalgaz gibi önemli kaynakların üretim ve arzında sorun yaşanırken, ateş çemberinin içerisinde yer alan Türkiye’nin de krizden etkilenmesi işten bile değil.

‘BAĞLAYICI YÖNETMELİKLE DÜZENLEME YAPILMALI’

Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk, Türkiye’nin bu noktada alabileceği önlemleri ve düşüncelerini Cumhuriyet’e aktardı.

Türkiye’nin bölgede petrol ürünleri, doğalgaz ve hammadde açısından net bir ithalatçı konumunda oluşuna dikkat çeken Ertürk, “Fiyat noktasında yapacak bir şey yok. O yıkıcı etkiyi her sektörde yaşayacağız” dedi. Önerilerini sıralayan Ertürk, “Doğalgaz çok etkilenecek. hem fiyat, hem arz noktasında etkilenecek. Türkiye’de ciddi bir sübvansiyon var. Fiyatlar arttıkça bu yük de artacak. Konut ve ticarethanelerin kış dönemindeki talep tarafını yönetmek için özellikle site yönetimlerine ve tüm konutlara bağlayıcı yönetmelikle oda sıcaklığının 20 derecede tutulmasının zorunlu hale getirilmesi için düzenleme yapılmalıdır. Restaurant ve kafelerde açık havada oturma yerlerinin ısıtılması uygulamasının ivedilikle yasaklanması sağlanmalıdır. Açık hava ısıtıcıları ile atmosferin ısıtılması önlenmelidir” tavsiyesinde bulundu.

Aktürk, “Fiyat artışları olacak. Burada sübvansiyon yapılan alt sektörleri, dar ve sabit gelirlilere doğrudan enerji yardımı yaplarak sübvansiyonun ya tümden ya da kademeli olarak kaldırılması diğer önerimdir” diye konuştu.

‘ISI YALITIMI YATIRIMLARINA TEŞVİK UYGULANMALI’

Aktürk, “Önümüzdeki yaz döneminde de kullanılabilmesi için konutlarda ısı yalıtımı yatırımlarında KDV, ÖTV istisnaları getirilerek teşvik sağlanmalıdır. Hatta Kamu Bankalarının bu tür yatırımlara uygun tüketici kredisi sağlaması teşvik edilmelidir” dedi. Aktürk, Kuzey Marmara ve Tuzgölü yeraltı depolarının eylül ayı beklenmeden bu dönemde tam doldurulması gerektiğini de söyledi. Spot alım planlamasının vakit kaybetmeden yapılması gerektiğini ifade eden Aktürk, “Transit taşıma sözleşmelerindeki Mücbir Sebep maddeleri hukuki ortamda çok iyi çalışılmalı ve transit geçen gaz için senaryolar hazırlanmalıdır. İran NIGC şirketi ile ivedi bir şekilde görüşülüp mevcut kontratın akibeti de sonuçlandırılmalıdır” diye konuştu.

‘RUSYA İLE TEMİZ BİR SAYFA AÇILMALI’

Aktürk, Rusya ile enerji kapsamında görüşmelerin yeniden canlandırılması gerektiğini de belirterek “Rusya ile yaptırımları bir kenara koyup üst düzeyden yeni bir sayfa açarak enerji tedariği başta olmak üzere ivedilikle görüşmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İşin içinde hem petrol hem doğalgaz var. Rusya önemli çünkü Karadeniz’den kısa yoldan petrol alma şansımız var” değerlendirmesini yaptı.