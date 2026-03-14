Savaşın faturası ağır: ABD borsasında trilyonluk kayıp

ABD borsasının en büyük şirketlerinin performansını yansıtan S&P 500 endeksi, artan petrol fiyatları ve İran savaşı nedeniyle yatırımcıların artan belirsizlik kaygılarıyla yeniden düşüşe geçti.

Geniş tabanlı ABD borsa göstergesi yüzde 0,61 gerileyerek 6.632,19 puanda kapandı.

Böylece endeks, son zirvesine kıyasla yaklaşık yüzde 5 gerileyerek 2026 yılının şimdiye kadarki en düşük seviyesine indi.

S&P 500’deki kayıplar, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik savaş başlattığı 27 Şubat’tan bu yana hız kazandı.

O tarihte endeks 6.878,88 puanda kapanmıştı. Bu seviyeden bu yana endeks yaklaşık yüzde 3,6 değer kaybetti.

Savaşın küresel piyasalarda yarattığı oynaklık nedeniyle son iki haftada S&P 500’de yer alan şirketlerin toplam piyasa değerinden yaklaşık 2,2 trilyon dolar silindiği tahmin ediliyor.

ABD borsaları haftanın son işlem gününü de düşüşle kapattı.

Dalgalı petrol fiyatları, yatırımcıların İran’daki savaşın küresel petrol arzını nasıl etkileyeceğini değerlendirmeye çalışması nedeniyle piyasalarda baskı yarattı.

Hafta boyunca ABD’nin üç büyük borsa endeksi de hem günlük hem haftalık bazda değer kaybetti.

Ham petrol fiyatları gün içinde dalgalı seyrettikten sonra yükselişe geçti.

Bu yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rus petrolüne yönelik bazı yaptırımları geçici olarak gevşetmesine rağmen gerçekleşti.