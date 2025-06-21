'Savaşta' 9. gün: İsrail'in saldırdığı İran'da can kaybı 430'a yükseldi

İsrail''in 13 Haziran’da İran’’a yönelik hava saldırılarına
Tahran’ın füzelerle yanıt vermesinin ardından bölgede artan saldırılar hız
kesmiyor.
İki ülke arasındaki saldırılar 9. gününe girerken İran ve
İsrail yetkilileri karşılıklı açıklamalarını da sürdürüyor.
Bölgede gerilim tırmanırken İran, sabah saatlerinde Tel
Aviv'e füzelerle saldırı düzenledi.
İRAN'DA CAN KAYBI 430'A ÇIKTI
İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan,
Tahran'daki İmam Humeyni Hastanesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
İranlı yetkili, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını
kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının ise 3 bin 500'e çıktığını
kaydetti.
NE OLMUŞTU?
İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in
saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den
fazla olduğunu bildirmişti.