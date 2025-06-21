Cumhuriyet Gazetesi Logo
'Savaşta' 9. gün: İsrail'in saldırdığı İran'da can kaybı 430'a yükseldi

'Savaşta' 9. gün: İsrail'in saldırdığı İran'da can kaybı 430'a yükseldi

21.06.2025 11:01:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
'Savaşta' 9. gün: İsrail'in saldırdığı İran'da can kaybı 430'a yükseldi

İran, İsrail'e füze ve SİHA saldırılarıyla yanıt vermeye devam ediyor. Çatışmalar 9. gününe girerken İran, sabaha karşı Tel Aviv'e füze saldırısı gerçekleştirdi. İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 430'a, yaralı sayısının 3 bin 500'e çıktığı açıklandı.

İsrail''in 13 Haziran’da İran’’a yönelik hava saldırılarına Tahran’ın füzelerle yanıt vermesinin ardından bölgede artan saldırılar hız kesmiyor.

İki ülke arasındaki saldırılar 9. gününe girerken İran ve İsrail yetkilileri karşılıklı açıklamalarını da sürdürüyor.

Bölgede gerilim tırmanırken İran, sabah saatlerinde Tel Aviv'e füzelerle saldırı düzenledi.

İRAN'DA CAN KAYBI 430'A ÇIKTI

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Abdurrahman Rustemiyan, Tahran'daki İmam Humeyni Hastanesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İranlı yetkili, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 430'a, yaralı sayısının ise 3 bin 500'e çıktığını kaydetti.

NE OLMUŞTU?

İran Sağlık Bakanlığı, 15 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 224, yaralı sayısının da 1277'den fazla olduğunu bildirmişti.

İlgili Konular: #israil #İran