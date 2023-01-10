Ukraynalı askerin vücudundan el bombası çıkarıldı
Ukrayna'da bir askerin kalbine yakın bölgesinde VOG el bombası tespit edilmesinin ardından gerçekleştirilen ameliyat sonucu patlayıcı başarılı bir şekilde çıkarıldı.
Ukrayna'da bir askerin kalbine yakın bölgesinde patlamamış VOG el bombası tespit edildi.
Bombanın her an patlayabilme ihtimali olduğu için Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin en deneyimli cerrahlarından biri olan Andrii Verba tarafından acil bir operasyon gerçekleştirildi. Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, cerrahi müdahalenin başarılı olduğunu ve askerin tedavi altına alındığını söyledi.
El bombasının askerin vücuduna nasıl girdiğine dair ise açıklama
yapılmadı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emekli maaşlarıyla ilgili yeni gelişme
- Erdoğan'ın yeni 'müjde'si belli oldu
- İktidarın 20 yıllık faturasını çıkardı
- Meğer piyasa sahte ilaç doluymuş
- Bahçeli'den günler sonra 'Sinan Ateş' açıklaması
- CHP’den memur ve emekli maaş zammıyla ilgili talep
- AKP'den 'Dersim' açılımı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Müzisyen Hakan Yelbiz yaşamını yitirdi
- 100'den fazla kadının görüntüsünü çekmiş!