Schengen Vize başvuruları neden reddediliyor? Nelere dikkat edilmeli? Başvurular nasıl yapılmalı?

Yayınlanma: 14.06.2023 - 14:52

Güncelleme: 14.06.2023 - 15:13

AB üye ülkelerine Schengen Vizesi başvuru sorunları devam ediyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, her iki başvurudan birinin reddedildiğini açıkladı. Tüm bu gelişmeler ışığında Avrupa Birliği üyesi ülkeler peş peşe bunun Türk vatandaşlarına uygulanan bir yaptırım olmadığını başvurulardaki eksikliklerden kaynaklandığı yönünde açıklamalar yaptı.

Peki Türk vatandaşlarına gerçekten bir ambargo uygulanıyor mu, yoksa AB üyesi ülkelerin açıkladığı gibi başvuruda hatalar mı yapılıyor. İngiltere’nin önde gelen göçmenlik hukuku şirketlerinden Y&P Immigration Law firmasının ortağı Göçmenlik Hukuku Avukatı ve Vize Danışmanı Melis Yıldız, Schengen vizelerinde yaşanan sıkıntıları değerlendirdi.

Melis Yıldız “Schengen Vizesi başvurularında genellikle seyahat edilecek ülkeye gidiş sebebi ve orada kalınan süre boyunca hangi şartlarda kalınacağının yeterli şekilde açıklanmaması sebep sunularak ve başvuranın ülkesine geri dönmeyeceğinden şüphelenilerek red veriliyor. Başvurular olumlu sonuçlansa dahi daha önce uzun sureli vize alan kişiler bir sonraki başvurularında daha kısa sureli vizeler alabiliyorlar” ifade eti ve yaşanan aksaklıkları ayrınılarıyla anlattı.

HANGİ MADDEYE DAYANARAK RET VERİYORLAR?

Melis Yıldız, tüm evraklar tamamlanmış bile olsa 17 maddelik red listesinde gözden kaçırılmaması gereken püf noktalarına özellikle dikkat çekiyor. Yıldız, “Başvuruların büyük çoğunluğunda ana evraklar eksiksiz sunuluyor ve planlanan kalış suresi boyunca banka hesaplarında yeterli miktarda meblağ olduğu ispatlanabiliyor. Buna rağmen eksiksiz görünen başvurularda dahi 17 maddelik red mektuplarının 2, 10 ve 13'üncü maddelerine dayanarak red verilebiliyor. Peki seyahat etmek için gereken finansal güce sahip olunduğu halde, çalışan veya işveren fark etmeksizin iş geçmişi ve bankada kullanıma hazır paranın kaynağı açıklandığı halde neden başvurular red ile sonuçlanıyor? Burada özellikle odaklanılması gereken, red alan başvuruların ortak özelliğidir. Evraklar doğrulanabilir kurumlardan güncel tarihli bir şekilde alındığı halde, dosyaların ağırlıklı çoğunluğu kalış amacı sebep sunularak ve kişinin Turkiye`ye geri döneceğinden şüphe edilerek reddediliyor” diyor.

Göçmenlik Hukuku Avukatı ve Vize Danışmanı Melis Yıldız’a göre bu şüphelerin aksini kanıtlayan belgeler genellikle göz ardı edildiğinden, başvuran kişinin durumu memurun kişisel yorumuna dayanıyor. Başvuruyu inceleyen memurların bakış açısına da değinen Melis Yıldız, bunu olumlu yöne çevirmenin de detaylarını veriyor: “Örneğin, bir hafta tatile gidecek bir kişi, tatil boyunca kullanımına hazır parasının bankasında olduğunu ispatlamanın yanında, gittiği ülkede kalış süresine uygun bir otel rezervasyonunun veya uçak biletlerinin gidiş amacını yeterince açıkladığını düşünse dahi seyahat edeceği ülkedeki her güne ait planını da yine belgelerle açıklamak durumundadır. Red mektuplarında 2 numaralı madde genelde 13 numaralı madde ile beraber işaretlenir. Yani, kişi kalacağı sebeplerin doğruluğuna memuru inandıramadığı için aynı şekilde ülkesine geri döneceğine de inandıramaz. Burada da o ülkeye yasal bir şekilde girip, kacak olarak kalmaya devam edeceği endişesi yatar. Bu nedenle günlük planı sunmak önemli oluyor.”

SAHTE EVRAK ENDİŞESİ

Türkiye`den Schengen bölgelerine başvuruların katlanarak büyümesi ve güvenilir olmayan evrak kullanımında artış olması da bir etken. Niyeti sadece turizm olan kişiler için yıllar önce sunulması yeterli evrakların artık eksik kalmasına güven vermeyen evraklar olduğunun altını çizen Yıldız, “Türkiye şu an dünyada Schengen vize başvurusunun en çok yapıldığı ülke ve sadece 2022 yılında 700 bin başvuru yapılmış durumda… Dosyaların birbiriyle benzerliği, pasaport, nüfus kayıt örneği, uçak biletleri, davetiye, banka dökümleri ve vize talep mektubu dışında herhangi bir evrak sunulmaması ve dosyaların birbirinin kopyası seklinde sunulması da artık memurlar için özgünlüğünü yitirmiş durumda. Özellikle en çok sunulan red sebebine karsı hazırlanmasını önerdiğim ekstra evrak ise seyahat programınızı açıklayan gideceğiniz yerlere ait rezervasyonlar ve oraya nasıl ulaşacağınızı planladığınıza dair kanıtlardır” diyor.

Uzman vize danışmanı, gittiğiniz ülkede görmek istediğiniz yere ait önceden rezerve edilmiş biletler, orada görüşeceğiniz kişiyle dışarı çıktığınızda yapacağınız aktiviteye ait planların belgelendirilmesi başvurunuzun niyetini açıklamak için en önemli unsur olduğunu belirtiyor. Ayrıca, Türkiye’ye geri döneceğinize dair işveren yazısı, ailenizle olan bağınızı ispatlayan evraklar veya Türkiye'de yakın zamanda yapacağınız ve dönmenizi gerektiren planları da belgelemeniz hanenize artı olarak yazılacaktır.

HANGİ KONSOLOSLUKTAN BAŞVURU YAPILMALI?

Göçmenlik Hukuku Uzmanı ve Vize Danışmanı Melis Yıldız, vize başvurusu yapacağınız ülke için Turkiye'de bulunan konsoloslukların vize istatistiğinin de önemli olduğunu belirtiyor. Bazı ülkelere yapılan başvuruların red oranlarının daha düşük olması sebebiyle ilk giriş ülkesi olarak bu ülkeler seçilip başvuru yapıldığı halde başvuru yapılan konsolosluk diğer konsolosluklara göre daha çok red verebiliyor.

Örneğin, Almanya Schengen vizesi başvurularında İzmir Konsolosluğu’nun vize reddi oranı İstanbul ve Ankara Konsolosluklarına göre daha düşük. Fransa Vizesi için İstanbul Konsolosluğu’nun red oranı Ankara Konsolosluğu’ndan daha düşük. Çek Cumhuriyeti vize başvurularında İstanbul Konsolosluğu’nun red oranı Ankara Konsolosluğu’nun neredeyse yarısı... Yunanistan vizesi başvurularında yine İzmir’den yapılan başvuruların red oranı geçen yıl yüzde 4 iken Ankara'dan yapılan başvuruların red oranı yüzde 34 civarında. Bu tarz istatistiksel veriler de yine başvuru yapmayı düşündüğünüz ülkeler ve konsoloslukları hakkında daha dikkatli olmanızda faydalı olabilir.