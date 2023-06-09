Schengen vizesi krizi: 'Rejim kaygısından kaynaklı...'

Yayınlanma: 09.06.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.06.2023 - 03:00

Türkiye’den Schengen vizesi için yapılan başvurulara ret oranı, her geçen gün artıyor. Schengen vizesi uygulayan ülkeler arasında Estonya, Finlandiya ve Belçika; Türkiye’den 2022’de yapılan vize başvurularına yönelik ret oranlarında en ön sıralarda yer alıyor.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz B. Bağlıkaya, daha önce yaptığı açıklamasında, 2022’de Türkiye’den gerçekleştirilen Schengen vizesi başvurularına ret oranının yüzde 15 iken bu yıl yüzde 50 civarına yükseldiğine dikkat çekmişti.

(Bahattin Yücel)



‘REJİM KAYGISINDAN KAYNAKLI’

Konu hakkında Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan eski Turizm Bakanı Bahattin Yücel şu değerlendirmeyi yaptı:

“Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve İngilete vize açısından her zaman ince eleyip sık dokuyan ülkelerdi. Şimdi bu durum daha da sıkılaşmış. Öte yandan Avrupa Birliği üyesi ülkeler kendilerine Türkiye’den yaşanacak bir göç dalgası olacağından endişe ediyor. Bu algıyla da vize başvurularının önünü kesiyorlar. Başta Türk nüfusunun yoğun olduğu Almanya olmak üzere birtakım engellemeler yapılıyor. Bir de Türkiye’de seçimlerden önce ortaya çıkan rejim sorunu kaygısı var. Birtakım eksikliklerimizin olduğu ortada. Türkiye evrensel hukuka dönmeli ve kargaşa, gerginlik ülkesi olmadığını göstermelidir. Türk kökenli yurttaşların AB ülkelerine gitmesinden çekindiklerini düşünüyorum.”