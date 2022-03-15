Scholz-Erdoğan görüşmesi Alman basınında

15 Mart 2022 Salı, 16:36

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna ihtilafında kendisini arabulucu olarak gösterdiği belirtilen haberde, Ukrayna ve Rusya Dışişleri Bakanları'nın Antalya’da ilk defa üst düzey bir görüşme gerçekleştirdiğine işaret edildi.

Süddeutsche gazetesi de "Olaf Scholz kriz nedeniyle Türkiye’yi ziyaret etti" başlığıyla verdiği haberde, Scholz'ün, Ankara ziyaretiyle ziyaret dizisini devam ettirdiği belirtildi.

Haberde, "Aslında bunlara kriz ziyaretleri de denilebilir. Washington, Kiev ve Moskova ziyaretlerinde söz konusu olan bir savaşı önlemekti. Ancak şimdiki ziyaretinin amacı yıkıcı Rus saldırılarını durdurmak ve Ukrayna'da ateşkes sağlamak. Scholz, 'bir an önce ateşkes olması gerektiği' konusunda Erdoğan ile 'tamamen mutabık' olduğunu söyledi" değerlendirmesi yer aldı.

Türkiye'nin de İsrail gibi hem Rusya hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğu vurgulanan haberde, İsrail gibi Türkiye'nin de Batı'ya ait olmakla birlikte Rusya'ya yönelik büyük ekonomik yaptırımlara katılmadığı kaydedildi.

Scholz'ün, Boğaz'ı savaş gemilerine kapattığı için Türkiye'ye övgüde bulunduğu belirtilen haberde, diplomatik düğümler arasında olsa da Scholz'ün açıkça Türkiye ile bağları kaybetmek istemediğinin altı çizildi.

Şansölye'nin, Türk hükümetinin diplomatik çabalarını açıkça övdüğü aktarılan haberde, Scholz ile Erdoğan'ın ekonomik ilişkileri de büyütmek istediğine dikkat çekildi.

Haberde, Scholz'ün Almanya'nın geleceğini, daha da çeşitlendirilmiş enerji arzını düşündüğü Türkiye'nin, hem yeşil hidrojen üretiminde hem de Rusya dışındaki ülkelerden doğal gazın transit ülkesi olarak burada önemli bir ortak olabileceği vurgulandı.

T-online sitesindeki haberde de Erdoğan ile Scholz arasındaki ortak basın toplantısında, Erdoğan'ın "sıcak bir atmosferden" söz ettiği ve Scholz'u "Türkiye'nin dostu ve müttefiki" olarak övdüğü, ayrıca Almanya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.

Scholz'ün de kendi adına "dostça görüşme ve fikir alışverişi" için Erdoğan'a teşekkür ettiği, yakın ikili ilişkilerden bahsettiği belirtildi.

Haberde Şansölye'nin, "Türkiye'den gizli destek beklemeye gerek yok ve Berlin-Ankara ekseni sağlamdır. Montrö antlaşması uyarınca Boğazlar’ın savaş gemilerine kapatılmasının önemli bir katkı olduğunu düşünüyoruz" sözlerine yer verildi.



