Scholz, Ukrayna'ya güvence verdi: 21. yüzyılın Marshall Planı gündemde

25 Ekim 2022 Salı, 13:14

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'nın restorasyonuna ilişkin Berlin'de düzenlenen uluslararası konferansın açılışında konuştu.

Olaf Scholz, Batı'nın, Ukrayna'ya "onlarca yıl" boyunca yardım sağlamayı planladığını ve gündemde bir "21. yüzyılın Marshall Planı" olduğunu duyurdu.

Scholz, "Şimdi Ukrayna'nın geleceğinin ne olması ve nasıl finanse edilmesi gerektiğini tartışma zamanıdır. Bugün burada, Ukrayna'nın yeniden inşası ve modernizasyonu için önümüzdeki yıllar ve on yıllar boyunca nasıl finansman sağlanacağını ve sürdürüleceğini değerlendirmek için bulunuyoruz" dedi.

Avrupa Birliği'nin, Ukrayna'ya verdiği desteği "doğru jeopolitik karar" olarak nitelendiren Scholz, Batı'nın Ukrayna'ya verdiği desteğin gerektiği kadar süreceğini ifade etti.

Scholz, "Bu, 21. yüzyıl için yeni bir Marshall Planı oluşturmaktan başka bir şey değil, nesiller boyu sürecek ve şimdi başlaması gereken bir görev" diye konuştu.

Almanya'nın Kiev'e hava savunma sistemleri tedariki de dahil olmak üzere kapsamlı yardım sağlamaya devam edeceğini aktaran Scholz, Ukrayna'nın restorasyonu konusunun Kasım ayında Bali'de yapılacak G20 zirvesi sırasında Endonezyalı yetkililer tarafından gündeme getirileceğini umduğunu ifade etti.