Scholz ve Biden bir araya geldi: "Birlikte hareket etmeliyiz"
Almanya Başbakanı Scholz ile ABD Başkanı Biden, G7 Zirvesi öncesi bir araya geldi
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, G7 Liderler Zirvesi öncesinde ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü.
Olaf Scholz ile Joe Biden arasındaki görüşme, G7 Liderler Zirvesi'nin düzenlediği Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda gerçekleşti.
Görüşmeden önce kısa süre sohbet eden iki lider, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta Batılı ülkelerin birlikteliğine vurgu yaptı.
Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bu birlikteliği beklemediğini belirterek, bu birliğin sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
ABD Başkanı Biden da bu birlikteliğin sağlanması konusunda oynadığı rolden dolayı Scholz'a teşekkür etti.
Biden, "Biz birlikte durmalıyız" diyerek, Putin'in G7 ve NATO'nun bölünmesini beklediğini ileri sürdü.
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