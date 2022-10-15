Scholz'dan AB çağrısı: AB'nin doğuya doğru genişlemesi hepimiz için kazanım

15 Ekim 2022 Cumartesi, 18:02

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen Avrupa Sosyal Demokratları Kongresi'nde konuştu.

Olaf Scholz, Avrupa Birliği'nin "genişletilmesi" çağrısında bulundu.

AB'nin genişlemesini desteklediğini belirten Scholz, "AB'nin doğuya doğru genişlemeye devam etmesi hepimiz için bir kazan-kazan" dedi.

Scholz, genişlemeden sonra AB'nin küresel meselelerdeki etkisini "daha da artırabileceğini" savundu.

Scholz, "27, 30, 36 devletli, o zamanlar 500 milyondan fazla özgür ve eşit vatandaşa sahip bir AB, ağırlığını dünyada daha da güçlü bir şekilde taşıyabilir" dedi.