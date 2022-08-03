Scholz'dan 'Kuzey Akım' açıklaması: Türbinin, Rusya'ya verilmemesi için hiçbir neden yok

03 Ağustos 2022 Çarşamba, 12:32

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Mülheim an der Ruhr kentinde türbinin bulunduğu Siemens Energy şirketini ziyaret etti.

Olaf Scholz, burada, Kanada'da bakımı yapılan türbini inceleyerek yaptığı konuşmada, bu türbinin her an kullanılabilir olduğunu göstermenin kendisi için önemli olduğunu belirterek, "Rus müşterilerinin türbini istediklerini söylemeleri ve Rusya'da gümrükten geçmesi için gerekli bilgilerin verilmesinin dışında türbinin Rusya'ya taşınmasının önünde hiçbir şey durmuyor. Diğer tüm izinler mevcuttur" dedi.

Scholz, verilen tüm izinlerde de herhangi bir sorunun bulunmadığını aktararak, türbinin sadece hazır ve kullanılabilecek durumda olmadığını, aynı zamanda türbinin kullanımını engelleyecek gaz ile ilgili yaptırımların da bulunmadığını söyledi.

Scholz, türbinin Rusya'ya teslim edilememesi için hiçbir nedenin bulunmadığını vurgulayarak, bu türbinin istenmesi halinde hızlıca teslim edileceğini kaydetti.

Başbakan Scholz, Rusya'dan Avrupa'ya birçok boru hattının bulunduğunu ve Gazprom'un Avrupalı müşterilerine yükümlülüklerini her an karşılayabileceğini ifade ederek, gaz sevkiyatının azaltılmasına ilişkin öne sürülen teknik sebeplere anlam veremediklerini söyledi.

Scholz ayrıca, Avrupa'ya gaz teslimatlarının engellenmeden gerçekleşmesi için Almanya'nın üzerine düşeni yapacağını kaydetti.