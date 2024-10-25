Pentagon'dan 'Tusaş saldırısı' açıklaması

Yayınlanma: 25.10.2024 - 11:27

Güncelleme: 25.10.2024 - 11:27

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyinde bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini imha etmesiyle ilgili bir soruya Singh, "Türkiye'de izlediğiniz gibi bu bir terör saldırısı gibi görünüyor. Onlar bu saldırıyı gerçekleştiren insanları sorumlu tutma hakkına sahipler" diye cevapladı.

Singh, Pentagon adına, Türkiye'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yaralananlara başsağlığı dileklerini de iletti.

ABD'Lİ YETKİLİLERDEN MESAJLAR

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi’ne (TUSAŞ) yönelik terör saldırısını şiddetle kınadıklarını belirtti.

Bakan Blinken, TUSAŞ'ın Kahramankazan yerleşkesine düzenlenen terör saldırısına ilişkin X hesabından açıklama yaptı.

Blinken, "ABD olarak müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız ve bugünkü terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Dualarım, saldırının kurbanları ve onların aileleriyle beraber" ifadelerini kullandı.

Beyaz Saray, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısını güçlü şekilde kınadıklarını ve dualarının Türk halkıyla beraber olduğunu belirtti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Kirby, "Kalplerimiz, Ankara-Türkiye'deki korkunç terör saldırısının kurbanlarıyla beraber. Türk yetkililer olayı olası bir terör saldırısı olarak soruşturduklarını belirtti, henüz saldırının motivasyonunu ve arkasında tam olarak kimlerin olduğunu bilmiyoruz ancak bu şiddet olayını güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

ABD'li danışman, bu zor günlerde dualarının, saldırıdan etkilenen kişiler, onların aileleri ve Türk halkıyla beraber olduğunu söyledi.

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Michael McCaul, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.

McCaul, Komitenin X hesabından, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin kınama açıklaması yaptı.

Açıklamada, "Bugün Ankara'ya yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Dualarım, saldırının kurbanları ve aileleriyle beraber" ifadesi kullanıldı.

SALDIRININ ARDINDAN

Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının ardından Suriye ve Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar düzenlemişti.

Operasyonlarda, örgüte ait enerji-altyapı binası, lojistik ve mühimmat deposu gibi çok sayıda stratejik noktanın hedef alındığı ve terör örgütü PKK/YPG'ye karşı planlanan hedefe ulaşılıncaya kadar operasyonlarına aralıksız devam edeceği vurgulanmıştı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, 29'u Irak ve 18'i Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere toplam 47 terör hedefinin tam isabetle vurulduğunu ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.