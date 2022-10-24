Scholz'dan Ukrayna'ya uçaksavar sözü: En kısa sürede gönderilecek
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna'ya en kısa sürede 3 IRIS-T hava savunma sistemi daha tedarik edeceklerini duyurdu.
Almanya Başbakanı Olaf Scholz, 5. Alman-Ukrayna İş Forumu'nda konuştu.
Olaf Scholz, Ukrayna'ya mümkün olan en kısa sürede 3 IRIS-T hava savunma sistemi daha tedarik edeceklerini söyledi.
Scholz, savaş "ne kadar sürerse sürsün" Almanya'nın ortaklarıyla birlikte Ukrayna'yı destekleyeceğini aktardı.
IRIS-T hava savunma sisteminin "çok etkili" olduğunu belirten Scholz, "Bu sistem, büyük bir kenti füze ve insansız hava araçlarından koruyabilir" dedi.
Scholz, "Geri kalan üç sistem de mümkün olan en kısa sürede Ukrayna'ya teslim edilecek. Ortaklarımızla birlikte Ukrayna'yı gerektiği kadar destekleyeceğiz" diye konuştu.
NE OLMUŞTU?
Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, 11 Ekim'de dört IRIS-T hava savunma füze sisteminden birinin Ukrayna'ya devredildiğini duyurdu.
Christine Lambrecht, geri kalan üç sistemin de gelecek yıl tedarik edileceğini söyledi.
IRIS-T, Alman yapımı bir hava savunma sistemidir. Sistem, Almanya'nın savunma şirketi Diehl Defence tarafından geliştirildi.
IRIS-T, seyir ve balistik füzelerin yanı sıra uçak, helikopter ve İHA'ları imha etmek için tasarlandı.
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