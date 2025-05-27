Schumacher’in “en değerli” aracı rekor fiyata alıcı buldu

Ferrari’nin “F2001, şasi numarası 211” olarak bilinen aracı, 13.4 milyon sterline (yaklaşık 17 milyon dolar) alıcı buldu. Bu, şimdiye kadar Schumacher tarafından kullanılmış bir F1 aracı için ödenmiş en yüksek meblağ oldu.

Schumacher’in daha önce en pahalıya satılan aracı, 2002 sezonuna ait F2003 modeliydi ve 9.75 milyon sterline alıcı bulmuştu.

Bu satış aynı zamanda tüm zamanların en pahalı dördüncü Formula 1 aracı olarak kayda geçti. En yüksek satış, Şubat ayında Sir Stirling Moss ve Juan Manuel Fangio’nun kullandığı bir Mercedes "streamliner" için 42.75 milyon sterlinle yapılmıştı.

TARİHİ BAŞARILARIN TAŞIYICISI

Söz konusu araç, Ferrari’ye tarihindeki ilk art arda gelen şampiyonluk çifte zaferini kazandırmış ve 2001 Monaco Grand Prix’si zaferiyle taçlandırılmıştı. Bu özelliğiyle hem takım tarihinde hem de Schumacher’in kariyerinde simgesel bir yer edindi.

Ayrıca bu araç, Ferrari'nin şampiyonlukla tamamladığı bir sezonda Monaco zaferi elde eden son Formula 1 aracı olma unvanını da taşıyor.

RM Sotheby’s yetkilileri satış sonrası şu açıklamayı yaptı:

“Michael Schumacher’in Monaco Grand Prix’sini kazanan ve aynı sezonda dünya şampiyonu olan tek Ferrari şasisi. Bu, tüm Schumacher araçları arasında bir taç mücevheri.”

SCHUMACHER'İN SAĞLIĞI GİZEMİNİ KORUYOR

2013 yılında Fransız Alpleri'nde kayak yaparken geçirdiği kazada ağır beyin travması yaşayan Schumacher, o günden bu yana ailesi tarafından kamuoyundan uzak tutuluyor. Geçtiğimiz yıl, kızının düğününde 11 yıl sonra ilk kez kamuoyunda görüldüğü iddia edilmişti.

Bu yılın başında Schumacher, eşi Corinna’nın yardımıyla imzaladığı bir kaskı hayır amaçlı açık artırmaya sundu. Kask üzerine yalnızca “MS” harflerini yazabildiği belirtildi.