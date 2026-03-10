SDG komutanı, Suriye Savunma Bakan Yardımcısı olarak atandı

Suriye Savunma Bakanlığı Basın ve İletişim Dairesi Müdürü Asım Galyun, PKK terör örgütünün Suriye uzantısı SDG/YPG’nin komutanlarından Sipan Hemo’nun Savunma Bakan Yardımcılığı görevine atandığını açıkladı.
Independent Türkçe'de yer alan habere göre, Suriye yönetimi, SDG'nin üst düzey komutanlarından Sipan Hemo’yu Doğu Suriye Bölgesi'nden sorumlu Savunma Bakan Yardımcısı olarak atadı. Atamayı, Suriye Devlet Televizyonu duyurdu.
29 Ocak’ta SDG ile Şam yönetimi arasında haftalar süren çatışmaların ardından SDG güçlerinin aşamalı şekilde Suriye devlet yapısına entegre edilmesini öngören kapsamlı bir anlaşma imzalanmıştı.