SDG, silah bırakmayı reddeti

Terör örgütü PKK'nin Suriye'deki çatı örgütü Suriye Demokratik Güçleri, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın Rakka, Deyrizor, Haseke ve Tabka'dan çekilme talebini reddederek, silah bırakmayacağını açıkladı.

t24'ün haberine göre; ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, mevcut Şam yönetiminin elini rahatlatmak ve SDG’yi merkezi yönetime entegre etmek için Kuzeydoğu Suriye yönetimi üzerindeki baskıyı arttırdı. Barrack son olarak SDG'den Rakka, Deyrizor, Haseke ve Tabka bölgelerinden çekilmesini ve silahlarını teslim etmesini talep etti. Ayrıca bu bölgelerdeki doğal kaynaklar ile sınır kapılarının Şam yönetimine devredilmesini istediği ileri sürüldü.

SDG Temsilcisi Sihanouk Dibo, yaptığı açıklamada, bu talepleri kabul etmediklerini duyurdu. Dibo, SDG’nin silah bırakmayı düşünmediğini çünkü kademeli olarak Suriye ordusuna entegre olmayı planladıklarını ifade ederek, “ABD ile herhangi bir anlaşmazlığımız yok” dedi.

Dibo, SDG’nin, taraflar arasında bir mutabakata varılması durumunda Suriye Halk Meclisi seçimlerini memnuniyetle karşılayacağını sözlerine ekledi.