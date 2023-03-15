Seçim anketleri dış basında: 'Erdoğan 10 puan geride, yolun sonu mu?'

Yayınlanma: 15 Mart 2023 - 09:01

Güncelleme: 15 Mart 2023 - 09:34

Erdoğan AKP'sinin kuruluşundan bu yana en zorlu seçim mücadelesiyle karşı karşıya olduğunun vurgulandığı haberde depreme sonrası verilen geç yanıt ve tarihi ekonomik krizin, 69 yaşındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işini zorlaştırdığı vurgulandı.

Haberde, "Erdoğan, birçokları tarafından Türkiye tarihinin en önemli seçimi olarak görülen 14 Mayıs'taki oylama öncesinde rakibinin yüzde 10 puan gerisinde bulunuyor" ifadeleri yer aldı.

ANKETLER NE DİYOR?

Haberde ayrıca farklı şirketler tarafından yapılan anket sonuçlarına da yer verildi. Buna göre:

- Aksoy Araştırma tarafından 8 Mart'ta yapılan ve Cumartesi günü yayınlanan bir anketin sonucuna göre, 6 Mart'ta muhalefet ittifakının ortak adayı olarak açıklanan Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 55,6 ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yüzde 44,4 kamuoyu desteğine sahip.

- Alf Araştırma tarafından 6-7 Mart tarihlerinde yapılan diğer bir ankete göre ise Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde 55,1 iken Erdoğan'ınki yüzde 44,9. Aynı ankette Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) yüzde 31,8 ile en popüler parti olurken, AKP yüzde 31 ile ikinci sırada yer aldı.

- Öte yandan Piar Araştırma, Kılıçdaroğlu'nun yüde 57,1 ile kazandığını, Erdoğan'ın ise yüzde 42,9 ile onun gerisinde kaldığını gösteriyor. Aynı ankete göre CHP yüzde 32,3, AKP yüzde 30,8 ve HDP yüzde 11,6 oy alıyor. Ana muhalefet bloku bu durumda yüzde 46,4 oy alırken, AKP ve MHP yüzde 37,8'de kalıyor.

- Bir başka şirket olan ORC Araştırma ise muhalefetin ortak adayını açıkladığı tarihten önce 4-6 Mart'ta yaptığı bir ankette, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun yüzde 56,8, Erdoğan'ın ise yüzde 43,2 oy oranına sahip olduğunu tespit etmişti.