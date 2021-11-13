Seçim için yoklama

13 Kasım 2021 Cumartesi, 01:50

Libya’da gözler ülkede siyasi birliği sağlama amacıyla 24 Aralık’ta yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinde. Trablus ile Hafter güçleri destekli Tobruk hattında gerilimin sürdüğü ülkedeki kritik süreç dün Fransa’nın girişimiyle başkent Paris’te düzenlenen toplantıda masaya yatırıldı. Libya Konferansı’na yaklaşık 30 ülke ve kuruluş katıldı.



Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ev sahipliğindeki toplantıya katılanlar arasında Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed Menfi, Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdülhamid Dibeybe’nin yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve Paris’in Ortadoğu’daki yakın müttefiklerinden Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah el Sisi ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da vardı. Konferansta Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İtalya Başbakanı Mario Draghi de eş ev sahibi olarak hazır bulundu.



ÖNAL KATILDI



Türkiye’yi ise Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil etti. BBC’nin haberinde ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da konferansa davet edilen liderler arasında olmasına rağmen Türkiye’nin toplantının formatı, amacı ve katılımcı listesinden kaynaklanan nedenlerden dolayı lider düzeyinde yer almadığı yorumu yapıldı. Önal dün Macron’un Diplomatik Danışmanı Büyükelçi Emmanuel Bonne’la bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke ilişkileri ile Libya, Suriye ve Lübnan başta olmak üzere bölgesel konuların ele alındığı belirtildi.



Zirve öncesinde Reuters’ın yayımladığı konferans sonuç taslağında tüm taraflara seçim takvimine uyma çağrısında bulunulduğu haberi gündeme yansıdı. Öte yandan seçim sürecini ve ülkenin politik dönüşümünü engelleyenlerin Birleşmiş Milletler yaptırımları ile karşı karşıya kalabileceği vurgulanan taslağa göre, Libya’da bulunan paralı askerlerin ve yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesine yönelik mevcut eylem planının da gecikmeden hayata geçirilmesi çağrısı yapıldığı aktarıldı.

Ülkede, Trablus yönetimi ile Hafter güçleriyle müttefik Tobruk cephesi arasında iktidar savaşı sürüyor. Geçen hafta Libya Başkanlık Konseyi, Dışişleri Bakanı Necla el Menguş’u, dış politikada koordinasyon sağlayamadığı gerekçesiyle görevinden uzaklaştırdığını açıklamış, Menguş’a yurtdışına çıkış yasağı getirmişti. Kararı reddeden Ulusal Birlik Hükümeti ise Menguş’un görevine devam edeceğini bildirmişti. Geçen yıl taraflar arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı. Ardından da geçici hükümet belirlenmişti.



Seçim süreci Ankara tarafından da dikkatle izleniyor. Ankara ile Trablus yönetimi arasında 2019’da Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, güvenlik ve askeri işbirliği konularında mutabakat muhtırası imzalanmıştı. Libya’daki yabancı güçler tartışması da gündemdeki yerini koruyordu.

