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Seçim sonuçları protesto edildi: 70 kişiye gözaltı

Mozambik'te yerel seçim sonrasında düzenlenen protestolarda 70 kişi gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 29.10.2023 - 10:11
Seçim sonuçları protesto edildi: 70 kişiye gözaltı
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Mozambik'te 11 Ekim'de yapılan yerel seçimlerin sonuçlarına itiraz eden muhaliflerin yaptığı gösterilerde 70 kişi gözaltına alındı.

İktidar partisi Mozambik Kurtuluş Cephesinin (Frelimo), 65 belediyeden 64'ünü kazandığının açıklanmasının ardından 27 Ekim'den itibaren çok sayıda muhalif sokaklara döküldü.

Başkent Maputo, Nampula ve Nacala kentlerinde sokağa inen muhalif Mozambik Ulusal Direniş Hareketi'nin (Renamo) destekçilerine, polis biber gazıyla müdahale etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, polis, olaylarda çok sayıda kişinin yaralandığını ve 70 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Mozambik Ulusal Seçim Komisyonu, 26 Ekim'de, Beira kenti hariç tüm kentleri iktidardaki Frelimo'nun kazandığını duyurmuştu.

Seçimlerde hile yapıldığını savunan Renamo, seçimden önce 8 kenti yönetiyordu.

1975'ten bu yana ülkeyi tek başına yöneten iktidar partisinin kaybettiği tek kent ise Beira oldu. Beira'yı muhalefetteki Mozambik Demokratik Hareketi'nin adayı kazandı.

Portekiz'den kazanılan bağımsızlık sonrasında ülkede, Renamo ve Frelimo arasında iç savaş yaşanmıştı. Renamo barış anlaşması sonrası silah bırakmıştı.


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