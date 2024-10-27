Seçim zaferi sonrası ilk kez konuştu: Zaferimiz çok etkileyici

Yayınlanma: 27.10.2024 - 12:53

Güncelleme: 27.10.2024 - 12:53

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, iktidardaki Gürcü Hayali Partisinin Tiflis merkez ofisinde yaptığı açıklamasında, dün yapılan parlamento seçimlerini değerlendirdi.

Kobakhidze, Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun açıkladığı ilk sonuçlara göre Gürcü Hayali Partisinin seçimleri kazandığını belirtti.

Gürcü halkının barışı ve kalkınmayı seçtiğini kaydeden Kobakhidze, "Ülkemizde barışı korumanın kaderinin belirlendiği, ülkemiz açısından çok önemli bir seçimdi. Sonuçta Gürcü halkı tek alternatifi tercih etti, barışı ve ülkenin kalkınmasını, ülke için parlak bir geleceği seçti" ifadelerini kullandı.

En fazla oyu alan muhalefet partisinden, 5 kat daha fazla oy aldıklarını söyleyen Kobakhidze, "Zaferimiz çok etkileyici. İkinci sıradaki partiyle yüzde 43 farkımız var" dedi.

Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun internet sitesine göre, sandıkların yüzde 99,64'ü açıldı.

Sonuçlara göre, oyların yüzde 54,08'ini iktidardaki Gürcü Hayali Partisi, yüzde 10,92'sini seçim bloklarından "Değişim İçin Koalisyon", yüzde 10,12'sini "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik", yüzde 8,78'ini "Güçlü Gürcistan" ve yüzde 7,76'sini Gakharia Gürcistan İçin Partisi aldı.

Parlamentoya girmek için gereken yüzde 5 barajını geçen ve iktidardaki Gürcü Hayali Partisinden sonra en çok oy alan bazı seçim blokları, Gürcistan Merkezi Seçim Komisyonunun açıkladığı verileri kabul etmedi.

Gürcistan'da tutuklu olarak yargılanan eski Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili'nin de kurucusu olduğu ana muhalefet partisi Birleşik Ulusal Hareketinin öncülüğünde kurulan "Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik" seçim bloku ile "Değişim İçin Koalisyon" seçim blokunun liderleri, hükümeti "seçim çalmakla" suçlayarak sonuçları kabul etmediklerini belirtti.

Aralarında 4 seçim bloku olmak üzere toplam 18 parti, yüzde 5 seçim barajını geçmek için yarıştı.

Parlamentoda 76 koltuğu elde edebilen siyasi parti veya seçim bloku, tek başına iktidarı kurabilecek.

Gürcü Hayali Partisi 2012, 2016 ve 2020'deki parlamento seçimleri üst üste kazanmıştı.