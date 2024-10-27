Gürcistan'da parlamento seçimi: Muhalefet sonuçları tanımıyor

Yayınlanma: 27.10.2024 - 10:05

Güncelleme: 27.10.2024 - 10:05

Gürcistan Merkez Seçim Komisyonu’na göre, oyların yüzde 99'u sayılan seçimde iktidardaki Gürcü Rüyası Partisi yüzde 54,2 oy alarak seçimi önde tamamladı.

Sputnik'in aktardığına göre, henüz resmi sonuçlar açıklanmasa da, geri kalan oyların sonucu istatiksel olarak değiştiremeyeceği belirtildi.

Gürcü Rüyası Genel Sekreteri Kaha Kaladze, Merkezi Seçim Komisyonu'nun ön verileri açıklamasının ardından partisinin parlamento seçimlerinde zafer kazandığını ilan ederek ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için her şeyi yapacaklarını vurgulamıştı.

Kaladze düzenlediği basın toplantısında, "Bu zafer ekibimiz için gerekliydi. Ekibimiz ülkenin ulusal çıkarlarını korumak için her şeyi yapacaktır. Sizi ve tüm Gürcistan 'ı bu önemli zaferden dolayı kutluyorum” demişti.

MUHALEFET SONUÇLARI KABUL ETMEYECEK

Yeni hükümetin kurulmasından itibaren 45 gün içinde seçilecek yeni cumhurbaşkanı ise ilk kez seçmenler yerine, milletvekilleri ve yerel yönetim temsilcilerinden oluşan 300 kişilik bir kurul tarafından belirlenecek.

Muhalefetteki Birleşik Ulusal Hareket ve Değişim Koalisyonu partileri, parlamento seçimlerinin sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladılar.