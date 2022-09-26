Seferberlik kararına Ruslar'dan silahlı tepki: Askerlik şubesine saldırdı
Rusya’nın Irkutsk bölgesinde, askerlik şubesine silahlı saldırı meydana geldi. Saldırıda, askerlik şube başkanı yaşamını yitirdi. Polisin gözaltına aldığı 25 yaşındaki saldırganın kimliği Ruslan Zinin olarak açıklandı.
Rusya'nın Irkutsk bölgesindeki Ust-Ilimsk askerlik şubesinde bir kişi, şube içerisinde silahlı saldırı gerçekleştirdi.
Rus lider Putin'in askeri seferberlik ilanını protesto eden bir kişi, askere alım işlemlerinin yapıldığı Ust-Ilimsk’in askeri kayıt bürosunda silahlı saldırı düzenledi. Saldırgan askerlik şube başkanı Alexander Vladimirovich Eliseev'i yaraladı. Doktorlar, Eliseev'in için "durumu son derece ciddi, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor" dedi.
Rus haber sitesi Tayga.info'nun haberine göre, olayla ilgili soruşturma devam ederken, saldırganın 25 yaşlarındaki yerel sakin Ruslan Zinin olduğu ve altı el ateş açtığı aktarıldı. Saldırganın silahını ateşlemeden hemen önce “Kimse savaşmayacak. Şimdi eve gidiyoruz” diye bağırdığı öğrenildi. Genç adam hakkında silahlı saldırı düzenlemek ve bir kolluk görevlisinin hayatına kastetmekten dava açıldı.
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