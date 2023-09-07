Şehirlerarası yolculukta sınırsız abonman dönemi

Fransa'da Ulaştırmadan Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune, gelecek yaz ülke içi bazı tren seferlerinde aylık sınırsız abonman sistemine geçileceğini duyurdu.

AA
Yayınlanma: 07.09.2023 - 16:41
Şehirlerarası yolculukta sınırsız abonman dönemi
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France 2 kanalındaki Telematin programına katılan Beaune, tren kullanımını teşvik etmek için hayata geçirilecek aylık abonelik sistemiyle ülkede faaliyet gösteren kentler ve bölgeler arası trenlere sınırsız biniş hakkı sunulacağını belirtti.

Beaune, gelecek yaz hayata geçirilecek uygulamanın ilk etapta bölgeler ve şehirler arası trenlerle sınırlı kalacağını, ikinci etapta büyük şehirlerde otobüs, metro ve tramvay gibi diğer toplu taşıma araçlarını da kapsayacak şekilde genişletilebileceğini aktardı.

Bakan Beaune'ye göre, aylık aboneliğin fiyatlandırması ise 49 avro civarında olacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5 Eylül'de Hugo Decrypte sosyal medya kanalında katıldığı programda, toplu taşımalarda sınırsız bilet uygulamasına sıcak baktığını söylemişti.

Almanya'da mayısta uygulamaya konulan "Almanya Bileti" uzun mesafe ve ekspres trenler dışında tren, metro, tramvay ve otobüslere aylık sınırsız biniş hakkı tanıyor.


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