Mauro Icardi'nin 748 milyon TL'lik yeni oyuncağı Fransa'da manşetleri süsledi

Fransa merkezli L'Equipe, yıldız oyuncunun aylar önce aldığı Rolls-Royce'un Boat Tail model aracı ve ayrıntılarını paylaştı.

Icardi'nin İstanbul kariyerinin çok başarılı devam ettiğinin altı çizilirken 26 milyon Euro'luk (748.7 milyon TL) arabasının da kendisine eşlik ettiği vurgulandı.