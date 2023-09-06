Mauro Icardi'nin 748 milyon TL'lik yeni oyuncağı Fransa'da manşetleri süsledi

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2023 Çarşamba, 13:07
<p>Milli maçlar için verilen arada İtalya'da ailesi ile birlikte vakit geçiren<strong> Mauro Icardi</strong>'nin arabası, Fransa'da manşetlere çıktı.</p>

Milli maçlar için verilen arada İtalya'da ailesi ile birlikte vakit geçiren Mauro Icardi'nin arabası, Fransa'da manşetlere çıktı.

<p>Fransa merkezli L'Equipe, yıldız oyuncunun aylar önce aldığı Rolls-Royce'un Boat Tail model aracı ve ayrıntılarını paylaştı.</p> <p>Icardi'nin İstanbul kariyerinin çok başarılı devam ettiğinin altı çizilirken <strong>26 milyon Euro</strong>'luk (748.7 milyon TL) arabasının da kendisine eşlik ettiği vurgulandı.</p>

Fransa merkezli L'Equipe, yıldız oyuncunun aylar önce aldığı Rolls-Royce'un Boat Tail model aracı ve ayrıntılarını paylaştı.

Icardi'nin İstanbul kariyerinin çok başarılı devam ettiğinin altı çizilirken 26 milyon Euro'luk (748.7 milyon TL) arabasının da kendisine eşlik ettiği vurgulandı.

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<p><strong>"MÜHENDİSLİK HARİKASI"</strong></p> <p>En pahalı otomobil olarak bilinen araç, 1932 model Boat Tail modelinden ve yarış yatlarından esinlenilerek üretildi. Araç, "Mühendislik harikası" olarak lanse ediliyor.</p>

"MÜHENDİSLİK HARİKASI"

En pahalı otomobil olarak bilinen araç, 1932 model Boat Tail modelinden ve yarış yatlarından esinlenilerek üretildi. Araç, "Mühendislik harikası" olarak lanse ediliyor.

<p><strong>DÜNYADA 3 KİŞİDE VAR</strong></p> <p>Icardi'nin yeni arabası Rolls-Royce Boat Tail, dünyada sadece 3 kişide bulunuyor.</p> <p>Araçlardan biri, <strong>Jay-Z ile Beyonce</strong> çiftine ait…</p> <p>Diğer otomobilin ise inci ticareti yapan bir iş insanında olduğu bildirildi.</p>

DÜNYADA 3 KİŞİDE VAR

Icardi'nin yeni arabası Rolls-Royce Boat Tail, dünyada sadece 3 kişide bulunuyor.

Araçlardan biri, Jay-Z ile Beyonce çiftine ait…

Diğer otomobilin ise inci ticareti yapan bir iş insanında olduğu bildirildi.

<p><strong>ROLLS-ROYCE BOAT TAIL'İN ÖZELLİKLERİ:</strong></p> <p>5.8 metre uzunluğundaki araç dört kişilik, iki kapılı. İngiltere'nin Sussex bölgesinde bulunan ve şirketin 'butik' tabir ettiği departmanı tarafından tasarlandı.</p> <p>Arkasında sofra takımı, buz dolabı, döner masa, güneş şemsiyesi ve sandalyeler bulunuyor. Ön konsolundaki saat ünlü BOVET 1822 markası tarafından üretildi.</p> <p>Kaputunun altında 6.75 litrelik çift turbolu V12 motor bulunuyor. 563 beygirlik güce sahip.</p>

ROLLS-ROYCE BOAT TAIL'İN ÖZELLİKLERİ:

5.8 metre uzunluğundaki araç dört kişilik, iki kapılı. İngiltere'nin Sussex bölgesinde bulunan ve şirketin 'butik' tabir ettiği departmanı tarafından tasarlandı.

Arkasında sofra takımı, buz dolabı, döner masa, güneş şemsiyesi ve sandalyeler bulunuyor. Ön konsolundaki saat ünlü BOVET 1822 markası tarafından üretildi.

Kaputunun altında 6.75 litrelik çift turbolu V12 motor bulunuyor. 563 beygirlik güce sahip.

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