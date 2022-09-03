Seks yaparken arabaları çalınan çift, sokak ortasında çırılçıplak kaldı
Brezilya’da arabanın içinde seks yapan bir çift, soyguncuların arabayı çalmasıyla bir anda çırılçıplak sokak ortasında kaldı.
Brezilya'da arabalarının arka koltuğunda seks yapan bir çift, soyguncularla karşı karşıya kalınca ne olduğunu şaşırdı.
17 Ağustos'ta yaşanan olayda üç soyguncu, çalmak istedikleri aracın içinde seks yapan çifti araçtan indirerek arabayla kaçtı.
Sokaktaki kameraların da kaydettiği olayda, şaşkın çiftin sokak ortasında çırılçıplak kaldığı görüldü.
Sokak lambalarının aydınlattığı sokakta kalan çift, arabadan alabildikleri kıyafetleri giyerek bir süre bekledi.
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