Seks yaparken arabaları çalınan çift, sokak ortasında çırılçıplak kaldı

03 Eylül 2022 Cumartesi, 17:49

Brezilya'da arabalarının arka koltuğunda seks yapan bir çift, soyguncularla karşı karşıya kalınca ne olduğunu şaşırdı.

17 Ağustos'ta yaşanan olayda üç soyguncu, çalmak istedikleri aracın içinde seks yapan çifti araçtan indirerek arabayla kaçtı.