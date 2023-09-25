Sel felaketi soruşturması sürüyor: 8 tutuklama kararı
Libya Başsavcısı Sıddık es-Sur, 11 Eylül’de Daniel Fırtınası nedeniyle Derna kentinde çöken 2 barajın yol açtığı sel felaketine ilişkin yürütülen soruşturmada 8 kişinin tutuklanmasını talimatını verdi.
Kuzey Afrika ülkesi Libya’nın doğusunda 11 Eylül’de 2 barajın çökmesiyle meydana gelen sel felaketine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Libya Başsavcısı Sıddık es-Sur bugün yaptığı açıklamada, Su Kaynakları İdaresi ve Barajlar Yönetim İdaresi'nde görevli yetkililerin dün “felaket sürecinde kötü yönetim, ihmal ve hata” iddiasıyla gözaltına alındıklarını belirtti. Sıddık es-Sur, 8 kişinin sorgularının ardından tutuklanmasına karar verildiğini açıkladı. Es-Sur ayrıca, Derna Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi’nin de sorgulandığını aktardı.
Öte yandan, Libya’da devlet tarafından işletilen bir denetim kurumunun 2021 yılında hazırladığı bir raporda, 2012 ve 2013 yıllarında çöken 2 barajın bakımı için 2 milyon dolardan fazla para tahsis edilmesine rağmen bakımlarının yapılmadığı belirtildi.
Libya’da 11 Eylül’de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısının 4 bin ile 11 bin arasında değiştiği kaydedilirken, arama ekiplerine göre hayatını kaybeden birçok kişinin cansız bedeninin hala yıkılan binaların molozlarının altında ya da Akdeniz’in sularında olduğu tahmin ediliyor.
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