Sel felaketi soruşturması sürüyor: 8 tutuklama kararı

Yayınlanma: 25.09.2023 - 13:48

Güncelleme: 25.09.2023 - 13:48

Kuzey Afrika ülkesi Libya’nın doğusunda 11 Eylül’de 2 barajın çökmesiyle meydana gelen sel felaketine ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Libya Başsavcısı Sıddık es-Sur bugün yaptığı açıklamada, Su Kaynakları İdaresi ve Barajlar Yönetim İdaresi'nde görevli yetkililerin dün “felaket sürecinde kötü yönetim, ihmal ve hata” iddiasıyla gözaltına alındıklarını belirtti. Sıddık es-Sur, 8 kişinin sorgularının ardından tutuklanmasına karar verildiğini açıkladı. Es-Sur ayrıca, Derna Belediye Başkanı Abdulmenam al-Ghaithi’nin de sorgulandığını aktardı.

Öte yandan, Libya’da devlet tarafından işletilen bir denetim kurumunun 2021 yılında hazırladığı bir raporda, 2012 ve 2013 yıllarında çöken 2 barajın bakımı için 2 milyon dolardan fazla para tahsis edilmesine rağmen bakımlarının yapılmadığı belirtildi.

Libya’da 11 Eylül’de meydana gelen sel felaketinde ölü sayısının 4 bin ile 11 bin arasında değiştiği kaydedilirken, arama ekiplerine göre hayatını kaybeden birçok kişinin cansız bedeninin hala yıkılan binaların molozlarının altında ya da Akdeniz’in sularında olduğu tahmin ediliyor.

