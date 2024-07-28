Selde ihmalleri tespit edildi… Libya’da devlet memurlarına hapis cezası!

Yayınlanma: 28.07.2024 - 17:32

Güncelleme: 28.07.2024 - 17:32

Ülkedeki barajların yönetiminden sorumlu olan 12 yetkili, Derna'daki Temyiz Mahkemesi tarafından 9 ila 27 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı. Dört yetkili ise beraat etti.

Bir sahil kenti olan 125 bin nüfuslu Derna, 2023 yılı eylül ayında Daniel Fırtınası'nın yol açtığı büyük sel felaketiyle harap olmuştu.

EN AZ 4 BİN 300 KİŞİ ÖLDÜ

Barajları patlatan, binaları sürükleyen ve tüm mahalleleri yerle bir eden sel, sonucunda BM raporuna göre en az 4 bin 300 kişi öldü, en az 8 bin 500 kişi de kaybolmuştu.

Trablus Başsavcılığından yapılan ve yargılananların isimlerinin belirtilmediği açıklamada, sanıklardan üçünün "yasadışı yollardan elde ettikleri paraları iade etmelerine" karar verildiği belirtildi.

İHMAL, KASTILI CİNAYET VE İSRAF

Derna'daki bir yargı mensubu, Reuters'a telefonla yaptığı açıklamada, "Mahkum edilen görevliler; ihmal, kasıtlı cinayet ve kamu parasını israf etmekle suçlandılar" dedi.

Ocak ayında Dünya Bankası, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği tarafından hazırlanan raporda, Derna'da meydana gelen ölümcül sel felaketinin bir iklim ve çevre felaketi olduğu ve bölgenin yeniden inşası için 1.8 milyar dolar (59 milyar TL) gerektiği belirtildi.

Raporda barajların çökmesinin eski hidrolojik bilgilere dayanan tasarımlar ve de Libya'da on yılı aşkın süredir devam eden çatışmalar nedeniyle yetersiz bakım ile yönetim sorunlarından kaynaklandığı belirtildi.