Libya, Nijer ve Mısırlı 750 düzensiz göçmeni ülkelerine gönderecek

Yasa Dışı Göçle Mücadele Birimi Güvenlikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Yarbay Muhammed Bureydia, yaptığı açıklamada, Birimin düzensiz göçmenleri ülkelerine gönderme işlemlerini sürdürdüğünü söyledi.

AA
Yayınlanma: 25.07.2024 - 16:26
Libya, Nijer ve Mısırlı 750 düzensiz göçmeni ülkelerine gönderecek
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Ülkelerine gidecek göçmenlerin gönüllülük esasıyla gönderildiğini kaydeden Bureydia, “Nijer ve Mısırlı toplam 750 düzensiz göçmeni ülkelerine göndereceğiz. Mısırlı göçmenler kara yoluyla, Nijerli göçmenler hava yoluyla ülkelerine dönecek" ifadelerinin kullandı.

Bureydia, bugün gönderdikleri göçmenlerin tümünün yasa dışı yollarla Libya topraklarına girdiğini sözlerine ekledi.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz’da yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.


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