Libya, Nijer ve Mısırlı 750 düzensiz göçmeni ülkelerine gönderecek

Yayınlanma: 25.07.2024 - 16:26

Güncelleme: 25.07.2024 - 16:26

Ülkelerine gidecek göçmenlerin gönüllülük esasıyla gönderildiğini kaydeden Bureydia, “Nijer ve Mısırlı toplam 750 düzensiz göçmeni ülkelerine göndereceğiz. Mısırlı göçmenler kara yoluyla, Nijerli göçmenler hava yoluyla ülkelerine dönecek" ifadelerinin kullandı.

Bureydia, bugün gönderdikleri göçmenlerin tümünün yasa dışı yollarla Libya topraklarına girdiğini sözlerine ekledi.

Libya İçişleri Bakanı İmad et-Trablusi, 7 Temmuz’da yaptığı açıklamada, düzensiz göç dosyasının Libya için "ulusal güvenlik meselesi" olduğunu ve ülkesinde yaklaşık 2,5 milyon göçmen bulunduğunu belirtmişti.

Libya, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için çıkış noktası olarak görülüyor.