Senegal-Hollanda karşılaşmasında yanlış anons yapıldı

22 Kasım 2022 Salı, 12:24

Katar'da 22'cisi düzenlenen FIFA Dünya Kupası organizasyonunda, Senegal ve Hollanda karşı karşıya geldi.

Hollanda'nın Senegal'i 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın 77. dakikasında stadyumdan yanlış bilgi anons edildi.

Al Thumama Stadyumu'ndaki anons görevlisi, 40 bin seyirci kapasiteli stadyumdaki seyirci sayısını bin 721 kişi fazla olarak açıkladı.

The Guardian, karşılaşma için yaptığı anlık güncellemede "77. dakika: Stadyumdaki seyirci sayısı 41 bin 721 olarak açıklandı, yani kapasitenin bin 721 üzerinde" dedi ve "Bu arada gerçekte stadyum hiç dolu değil ve maçın hiçbir anında da dolu olmadı" diye ifadesinde ekledi.

Hollanda'nın galibiyetini getiren golleri, 84'üncü dakikada Cody Mathes Gakpo, 90+9'uncu dakikada Davy Klaassen kaydetti.