Dünya Kupası ve İngiliz basınında İngiltere-İran maçı: 'Aslanlar pazubandı yenilgisi sonrası Dünya Kupası'na gösterişli bir başlangıç yaptı'
İngiltere, Dünya Kupası'na İran karşısında aldığı 6-2'lik galibiyetle başladı. Görkemli galibiyetin coşkusu bugün İngiliz gazetelerine de yansıdı. Gazeteler bununla birlikte FIFA'ya da tepkiliydi.
İngiltere, Dünya Kupası'na İran karşısında aldığı 6-2'lik galibiyetle başladı. Görkemli galibiyetin coşkusu bugün İngiliz gazetelerine de yansıdı. Gazeteler bununla birlikte FIFA'ya da tepkiliydi.
Bazı ülkelerin takımları, LGBTİ+ bireylerin hak mücadelesine destek vermek için maçlarda "OneLove" yazılı ve gökkuşağı renkli pazubandları takma kararı almıştı. Ancak FIFA bandı takacak oyunculara maçın başında sarı kart gösterileceğini açıkladı. Bunun üzerine dün İngiltere ve Galler kaptanları bandı takmaktan vazgeçti.
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