Dünya Kupası ve İngiliz basınında İngiltere-İran maçı: 'Aslanlar pazubandı yenilgisi sonrası Dünya Kupası'na gösterişli bir başlangıç yaptı'

İngiltere, Dünya Kupası'na İran karşısında aldığı 6-2'lik galibiyetle başladı. Görkemli galibiyetin coşkusu bugün İngiliz gazetelerine de yansıdı. Gazeteler bununla birlikte FIFA'ya da tepkiliydi.

BBC Türkçe
BBC Türkçe
22 Kasım 2022 Salı, 07:37
Abone Ol google-news

İngiltere, Dünya Kupası'na İran karşısında aldığı 6-2'lik galibiyetle başladı. Görkemli galibiyetin coşkusu bugün İngiliz gazetelerine de yansıdı. Gazeteler bununla birlikte FIFA'ya da tepkiliydi.

Bazı ülkelerin takımları, LGBTİ+ bireylerin hak mücadelesine destek vermek için maçlarda "OneLove" yazılı ve gökkuşağı renkli pazubandları takma kararı almıştı. Ancak FIFA bandı takacak oyunculara maçın başında sarı kart gösterileceğini açıkladı. Bunun üzerine dün İngiltere ve Galler kaptanları bandı takmaktan vazgeçti.

The headline in the Sun reads:
BBC
Bugünkü İngiliz gazetelerinin tümünün ilk sayfalarında, Katar'daki Dünya Kupası'nda ilk maçında İran'ı 6-2 yenen İngiltere'ye övgüler var. Sun gazetesinin ilk sayfasında, 19 yaşındaki "harika çocuk" Jude Bellingham'ın gol sevinci var. Gazeteye göre ilk golü atan Bellingham "İngiltere'ye, en iyi Dünya Kupası başlangıcı için esin kaynağı oldu".
The headline in the Mirror reads:
BBC
Daily Mirror ise FIFA'nın oyuncuların Katar'daki insan hakları ihlallerini protesto etmek amacıyla gökkuşağı rengindeki "OneLove" pazupandını takmalarını yasaklamasının, İngiltere'nin galibiyetini gölgede bıraktığı görüşünde. İngiltere'nin kaptanı Harry Kane de turnuva öncesi, pazubandını takmayı düşündüğünü söyleyen oyuncular arasındaydı. Daily Mirror, "FIFA'nın kararı, Katar rejiminin gerçek yüzünü gösteriyor" diyor.
The headline in the Metro references the refusal of the Iranian football team to sing their teams national anthem ahead of their game against England on Monday.
BBC
Metro gazetesi ise FIFA'nın kararı sonrası Kane'in tavrıyla, cesaretlerini övdüğü İranlı futbolcular arasındaki farka dikkat çekiyor. İranlı oyuncular ülkelerindeki protestocularla dayanışma içindeki olduklarını göstermek amacıyla maçtan önce milli marşlarını söylememişti. Metro'nun başlığı ise "Aslanların cesareti". Aslan esasında,İngiltere Futbol Federasyonu'nun resmi sembolü.
The headline in the i reads:
BBC
i gazetesine göre ise "İngiltere pazubandı yenilgisi sonrası Dünya Kupası'na gösterişli bir başlangıç yaptı".
The headline in the Telegraph reads:
BBC
Daily Telegraph gazetesi ise ilk sayfasında "Aslanlar şahlandı" diyor. Gazeteye göre İran karşısında İngiltere'nin hücum futbolu olağanüstüydü ve İngiltere 6-2'lik galibiyetle rakiplerine de mesaj vermiş oldu.
The headline in the Guardian reads:
BBC
Guardian ise ilk sayfasına İran tribünlerinde açılan ve üzerinde "Kadın" yazan büyük bir bayrağı taşımış. Guardian'ın Doha'daki spor muhabirlerinden Sean Ingle dünkü maça atıfla, "İran için bu, bir maçtan fazlasıydı" diyor.
The headline in the Mail reads:
BBC
Daily Mail ise dünkü maçın skorunun altına şunları yazmış: İngiltere'nin altı golü, kükreyen üç aslan ve kendinden geçen bir ülke.
The headline in the Times reads:
BBC
Times gazetesinin başlığı ise " İngilere gururlu: Genç aslanlar İran'ı paçaladı".
The headline in the Financial Times reads:
BBC
Son olarak Financial Times gazetesinde ise İngiltere oyuncularının gol sevincinin üzerinde FIFA'nın dünkü kararına tepki var. Gazete, "Futboclular, Kaytar'dakli Dünya Kupası'nda eşit hakları vurgulamaya yönelik bir jest peşindelerdi, umutlulardı. FIFA bu umutları boşa çıkardı".

BBC Türkçe
Dünya Kupası ingiltere Maç

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler