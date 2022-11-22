Dünya Kupası ve İngiliz basınında İngiltere-İran maçı: 'Aslanlar pazubandı yenilgisi sonrası Dünya Kupası'na gösterişli bir başlangıç yaptı'

22 Kasım 2022 Salı, 07:37

İngiltere, Dünya Kupası'na İran karşısında aldığı 6-2'lik galibiyetle başladı. Görkemli galibiyetin coşkusu bugün İngiliz gazetelerine de yansıdı. Gazeteler bununla birlikte FIFA'ya da tepkiliydi.

Bazı ülkelerin takımları, LGBTİ+ bireylerin hak mücadelesine destek vermek için maçlarda "OneLove" yazılı ve gökkuşağı renkli pazubandları takma kararı almıştı. Ancak FIFA bandı takacak oyunculara maçın başında sarı kart gösterileceğini açıkladı. Bunun üzerine dün İngiltere ve Galler kaptanları bandı takmaktan vazgeçti.

BBC Bugünkü İngiliz gazetelerinin tümünün ilk sayfalarında, Katar'daki Dünya Kupası'nda ilk maçında İran'ı 6-2 yenen İngiltere'ye övgüler var. Sun gazetesinin ilk sayfasında, 19 yaşındaki "harika çocuk" Jude Bellingham'ın gol sevinci var. Gazeteye göre ilk golü atan Bellingham "İngiltere'ye, en iyi Dünya Kupası başlangıcı için esin kaynağı oldu".

BBC Daily Mirror ise FIFA'nın oyuncuların Katar'daki insan hakları ihlallerini protesto etmek amacıyla gökkuşağı rengindeki "OneLove" pazupandını takmalarını yasaklamasının, İngiltere'nin galibiyetini gölgede bıraktığı görüşünde. İngiltere'nin kaptanı Harry Kane de turnuva öncesi, pazubandını takmayı düşündüğünü söyleyen oyuncular arasındaydı. Daily Mirror, "FIFA'nın kararı, Katar rejiminin gerçek yüzünü gösteriyor" diyor.

BBC Metro gazetesi ise FIFA'nın kararı sonrası Kane'in tavrıyla, cesaretlerini övdüğü İranlı futbolcular arasındaki farka dikkat çekiyor. İranlı oyuncular ülkelerindeki protestocularla dayanışma içindeki olduklarını göstermek amacıyla maçtan önce milli marşlarını söylememişti. Metro'nun başlığı ise "Aslanların cesareti". Aslan esasında,İngiltere Futbol Federasyonu'nun resmi sembolü.

BBC i gazetesine göre ise "İngiltere pazubandı yenilgisi sonrası Dünya Kupası'na gösterişli bir başlangıç yaptı".

BBC Daily Telegraph gazetesi ise ilk sayfasında "Aslanlar şahlandı" diyor. Gazeteye göre İran karşısında İngiltere'nin hücum futbolu olağanüstüydü ve İngiltere 6-2'lik galibiyetle rakiplerine de mesaj vermiş oldu.

BBC Guardian ise ilk sayfasına İran tribünlerinde açılan ve üzerinde "Kadın" yazan büyük bir bayrağı taşımış. Guardian'ın Doha'daki spor muhabirlerinden Sean Ingle dünkü maça atıfla, "İran için bu, bir maçtan fazlasıydı" diyor.

BBC Daily Mail ise dünkü maçın skorunun altına şunları yazmış: İngiltere'nin altı golü, kükreyen üç aslan ve kendinden geçen bir ülke.

BBC Times gazetesinin başlığı ise " İngilere gururlu: Genç aslanlar İran'ı paçaladı".