Senegal İsrail'e göz kırptı: İsrail'in, Afrika'da oynayacak rolü var

12 Haziran 2022 Pazar, 12:08

Senegal Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı Macky Sall, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) düzenlediği Afrika Forumu'na katılmak üzere Paris'i ziyaret etti.

Macky Sall, İsrail'in bazı Afrika ülkelerinde tarım, güvenlik, savunma gibi sektörlerde projeler yürüttüğünü belirtti.

Sall, İsrail'in bu çabalarını Afrika'nın geneline taşıması gerektiğini kaydederek, "İsrail'in, Afrika'da oynayacak rolü var" ifadesini kullandı.

İSRAİL'İN AFRİKA BİRLİĞİ'NE GÖZLEMCİ ÜYELİK TALEBİ

İsrail'in, AfB'ye gözlemci üye olma talebi birlik içinde ciddi krize yol açmıştı.

AfB Komisyonu, 22 Temmuz 2021'de İsrail'in gözlemci üyeliğini kabul etmişti.

Güney Afrika, Namibya, Botsvana, Mısır, Cezayir, Komor Adası, Tunus, Cibuti, Moritanya ve Libya gibi ülkeler karara itiraz ettiklerini duyurmuştu.

Şubat'ta düzenlenen 35. Afrika Birliği Zirvesi’nde, İsrail'in üyelik talebine ilişkin kararın gelecek yıl verileceği açıklanmıştı.

Filistin-İsrail meselesinde iki devletli çözümü destekleyen AfB, daha önce İsrail'in gözlemci üye olma çabalarını tüm girişimlere rağmen reddetmişti.