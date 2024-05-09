Senegal'de Boeing 737 pistten çıktı: 10 kişi yaralandı

Senegal'in başkenti Dakar'daki havaalanında, bir Boeing 737 uçağı pistten çıkarak 10 kişinin yaralanmasına neden oldu. Uçakta bulunan 85 yolcu ve mürettebat, olay sonrası hastaneye kaldırıldı ve otellere yerleştirildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2024 - 14:27
Senegal'de Boeing 737 pistten çıktı: 10 kişi yaralandı
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85 kişiyi taşıyan bir Boeing 737 uçağının Senegal'in başkenti Dakar'daki havaalanında pistten çıkması sonucu 10 kişi yaralandı.

Ulaştırma Bakanı'nın perşembe günü yaptığı açıklamada, 85 kişiyi taşıyan bir Boeing 737 uçağının Senegal'in başkenti Dakar'daki havaalanında pistten çıkarak 10 kişinin yaralanmasına neden olduğunu bildirdi.

Ulaştırma Bakanı El Malick Ndiaye, TransAir tarafından işletilen Air Sénégal uçağının 79 yolcu, iki pilot ve dört kabin ekibiyle çarşamba günü geç saatlerde Bamako'ya gitmekte olduğunu söyledi.

Yaralılar bir hastanede tedavi edilirken, diğerleri dinlenmek üzere bir otele götürüldü.

Havayolu kazalarını takip eden Havacılık Güvenliği Ağı, eskiden Twitter olarak bilinen X'te yangın söndürücü köpükle çevrili çimenlik bir alanda hasar görmüş uçağın fotoğraflarını yayınladı. Fotoğraflarda bir motorun parçalandığı ve bir kanadın da hasar gördüğü görülüyor.

ASN, güvenli hava yolculuğunu teşvik etmeyi amaçlayan ve kazaları takip eden kar amacı gütmeyen bir grup olan Uçuş Güvenliği Vakfı'nın bir parçası.

BOEING GÜVENLİK SORUNLARIYLA GÜNDEMDE

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşanan bir başka uçak kazası daha meydana gelmişti. Boeing 737 model uçağı, iniş sırasında teknik bir arıza nedeniyle pistten çıkarak gövdesi üstüne inmişti.

Aynı zamanda dünyanın en büyük ticari uçak firmalarından Boeing’e, gövde parçaları üreten bir fabrikanın eski yetkilisi, birçok parçanın kusurlu şekilde üretimden çıktığını iddia etmişti.


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