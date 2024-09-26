Senegal'den Filistin'e destek: 'Uluslararası vicdanda açık bir yara'

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Filistin'de yaşananların, uluslararası vicdanda "açık bir yara" olduğunu söyledi.

Senegal'den Filistin'e destek: 'Uluslararası vicdanda açık bir yara'
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AA
Yayınlanma: 26.09.2024 - 14:17

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, ABD'nin New York kentinde düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitap etti.

Senegal'in Filistin'de yaşananlardan duyduğu endişeyi dile getiren Faye, Filistin'de nesillerin en temel haklardan mahrum şekilde büyüdüğüne dikkati çekti.

Faye, "Kadın, çocuk ayırt etmeyen bu savaş, uluslararası vicdanda açık bir yaradır" ifadesini kullanarak, Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanılması Komitesi'nin başkanlığını üstlenen Senegal'in 2 devletli çözüme olan desteğini anımsattı.

Uluslararası insancıl hukukun tüm çatışma bölgelerinde yeniden tesis edilmesinin önemini vurgulayan Faye, uluslararası hukukun da devamlı ihlal edildiğini vurguladı.

Faye, "BM tarafından kabul edilen kararlar devamlı ihlal ediliyor ve biz de bu ihlallere göz yumarak BM Şartı'nın ilkelerini ayaklar altına almış oluyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Faye, Sahel'deki güvenlik durumuna da değinerek, bölgede yaşanan trajediyi görmezden gelemeyeceklerini vurguladı.

BM'nin Sahel konusundaki tavrını eleştiren Faye, "Bir zamanlar istikrarın hakim olduğu bu bölge şiddet olaylarıyla mücadele ederken, BM, özellikle de Güvenlik Konseyi yaşananlara çoğu zaman kayıtsız kalıyor" ifadesini kullandı.

Faye, dünya barışı ve güvenliği için Afrika'daki barış ve güvenliğin elzem olduğunun altını çizerek, "Uluslararası güvenlik ve istikrar için BM Güvenlik Konseyi'nin görevlerini yerine getirmesi şart" diye konuştu.


Etiketler: #Senegal #filistin

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