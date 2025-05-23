'Senin yerin mutfak' diyen erkek arkadaşını benzin döküp yaktı

Yeni Güney Galler’in güneyindeki Howlong kasabasında yaşayan Corbie Jean Walpole, Ocak 2023’te evinin arka bahçesinde verdiği parti sırasında erkek arkadaşı Jake Loader’ı benzin döküp ateşe verdi.

Saldırı sonrası, 23 yaşındaki Jake Loader'ın vücudunun yüzde 55’inde üçüncü derece yanıklar oluştu ve sekiz gün boyunca yapay komada tutuldu.





UYUŞTURUCU ETKİSİ

Albury Bölge Mahkemesi, elektrikçi olarak çalışan Loader'ın Walpole'a, erkeklerle içki içmeyi kaldıramıyorsa “mutfakta kalıp çörek yapması gerektiğini” söylediğini ve bunun da Walpole'u öfkelendirdiğini duyurdu.

Mahkemeye sunulan bilgilere göre, olay öncesi Walpole yaklaşık 12 saat boyunca alkol almış, 23 ila 35 standart içki tüketmiş ve kokain kullanmıştı.

ABC'de yayınlanan habere göre, saldırı sırasında Loader’ın arkadaşları bağırışlarını duydu, yanan gömleğini söndürmek için Loader’ı havuza attı.

NE YAPTIM BEN?

Tanıkların ifadesine göre, Walpole olay sırasında şoka girdi ve “Ben ne yaptım?” ve “Bana bunu yapmamı o söyledi” gibi sözler sarfetti.

Saldırgana daha sonra Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB) teşhisi konuldu.

Yargıç Jennifer English, eylemin “uyuşturucu ve alkol kaynaklı bir şiddet” olduğunu belirterek, “Bu olay hem mağdur ve ailesi hem de sanık ve ailesi açısından trajik bir vaka. İki genç hayat mahvoldu,” dedi.

Yargıç ayrıca, Walpole’un olay sırasındaki depresyonunun karar alma yetisini etkilediği iddiasını kabul etmediğini belirtti.





Mağdur Jake Loader'ın ailesi

"BU OLAYIN BAHANESİ OLMAZ..."

Walpole mahkeme sırasında sakinliğini korurken, ailesi duruşma salonunda gözyaşlarına boğuldu. Loader’ın ailesi ise kararı sevinçle karşıladı.

Mahkeme, Walpole’un pişman olduğunu, rehabilitasyon sürecinde ilerleme kaydettiğini ve alkol ile uyuşturucuyu bıraktığını da not etti.

Walpole, Kasım 2029'da şartlı tahliye başvurusu yapabilecek.