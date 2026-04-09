Sert açıklamalar art arda geldi... İran ile ABD arasında 'ateşkes' bilmecesi

Galibaf, ihlallerin Lübnan’daki ateşkesin bozulması, İran hava sahasına insansız hava araçlarının girmesi ve İran’ın uranyum zenginleştirme hakkının inkâr edilmesini kapsadığını belirtti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi de yaptığı açıklamada, İran ile ABD arasındaki ateşkes şartlarının 'açık ve net' olduğunu vurgulayarak, “Washington ya ateşkesi seçecek ya da İsrail üzerinden savaşın sürmesini. İkisine birden sahip olamaz” dedi.

Arakçi, İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarına ilişkin ise “Top artık ABD’nin sahasında. Dünya, Washington’ın taahhütlerine uyup uymayacağını izliyor” ifadelerini kullandı.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İran’ın başlangıçta ABD tarafından kabul edilemez bulunan teklifinin ardından, Orta Doğu’daki savaşı sona erdirmek için 'daha makul' bir plan sunduğunu öne sürdü.

Leavitt ayrıca İran’ın, zenginleştirilmiş uranyum stoklarını teslim etmeye hazır olduğunu iddia etti.

Öte yandan Beyaz Saray’dan üst düzey bir yetkili, İran tarafından yayımlanan 10 maddelik ateşkes planının, ABD’nin üzerinde mutabık kaldığı şartları yansıtmadığını söyledi. İsminin açıklanmasını istemeyen yetkili, Fransız Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Medyada dolaşan belge gerçek müzakere çerçevesi değil” dedi.

TRUMP, BU İŞE NE DİYOR?

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı açıklamada, ABD tarafından kabul edilen tek bir 'maddeler listesi' bulunduğunu ve bunun kapalı oturumlarda ele alınacağını belirtti.

Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, “ABD-İran müzakereleriyle ilgisi olmayan kişiler tarafından çok sayıda anlaşma, liste ve mesaj dolaşıma sokuluyor. Çoğu dolandırıcı ve sahtekâr. Federal soruşturmamız tamamlandığında hepsi ortaya çıkacak. ABD’nin kabul ettiği tek bir önemli maddeler listesi var ve ateşkesi kabul ederken dayandığımız esaslar bunlardır” ifadelerini kullandı.