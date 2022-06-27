Seul'den Pyongyang çıkışı: Nükleer hırsları Güney Kore'ye karşı ciddi ve esas tehdit
Güney Kore, Çin ve Rusya'yı, Kuzey Kore'yi nükleer test yapmamaya ikna etmeye çağırdı.
Güney Kore Birleşme Bakanı Kwon Young-se, düzenlediği basın toplantısında, Kuzey Kore'nin nükleer silah programıyla Güney Kore'yi giderek daha fazla hedef aldığını söyledi.
Kwon Young-se, ABD liderliğindeki Batı ülkeleri Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle meşgulken, Kuzey Kore'nin silah geliştirmeye devam ettiğini ve bölgedeki mevcut durumu tersine çevirmek için elverişli ortamı kullandığını belirtti.
Kwon, Kuzey Kore'nin nükleer hırslarının ülkesi için "ciddi ve esas tehdit" olduğunu aktararak, Güney Kore'nin, olası bir nükleer test denemesine karşı sert önlemler hazırladığını vurguladı.
Bakan Kwon, "Kuzey Kore'nin aynı anda hem ABD'ye hem de Güney Kore'ye saldırma yeteneğinin peşinde olduğu açıkça görünüyor" dedi.
Kwon ayrıca, Çin ve Rusya'yı, Kuzey Kore'yi nükleer test yapmamaya ikna etmeye çağırarak, "Küresel güvenliğin böylesine istikrarsız olduğu bir zamanda Kuzey Kore nükleer silah denemeye devam ederse uluslararası toplumdan büyük eleştirilerle karşı karşıya kalacak ve yanıtı sadece kelimelerden daha fazlası olacak" diye konuştu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, 24 Haziran'da ülkenin savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve caydırıcılığının artırılması talimatı vermişti.
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