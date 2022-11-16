Şi Cinping'den dünyaya çağrı: Slogan atmayı bırakın, icraat gösterin
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, uluslararası toplumu "slogan" atmaya değil, dünyayı kalkınmaya doğru yönlendirme çağrısında bulundu.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Endonezya'nın Bali adasında düzenlenen G20 zirvesi marjında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.
Şi Cinping, kalkınmanın uluslararası gündemin merkezinde yer alması gerektiğini ve ülkelerin bunu uygulamak için slogan atmak yerine icraat göstermeleri gerektiğini savundu.
Şi, "Kalkınmayı uluslararası gündemin merkezine koymalı, küresel kalkınmaya yeni bir ivme kazandırmalı, kalkınma için küresel bir ortaklık oluşturmalıyız ... Bunu yapmak için ülkeler söylediklerini yapmalı, slogan atmamalı, sonuç göstermelidir" dedi.
Şi, Çin'in, küresel kalkınma ve küresel güvenlik girişimlerinin gerçek sonuçlar vermesini sağlamaya yardımcı olmak için BM ile iş birliğini güçlendirmeye hazır olduğunu söyledi.
Şi ayrıca, büyük ülkelerin "örnek teşkil etmeleri ve dünyaya daha fazla güven ve güç getirmeleri gerektiğini" sözlerine ekledi.
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