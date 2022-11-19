Şi Cinping'ten Joe Biden'a mesaj: Karşılıklı yanlış anlaşılmaları azaltalım
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile Bangkok'ta yaptığı görüşmede, ABD ve Çin'in karşılıklı yanlış anlaşılmaları azaltmasını ve ilişkilerin sağlıklı bir yola dönmesine yardımcı olmasını umduğunu söyledi.
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yaptığı görüşme sonrası konuştu.
Şi Cinping, Bangkok'ta düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde Kamala Harris ile yaptığı görüşmede, "her iki tarafın da karşılıklı anlayışı daha da güçlendirmesi, yanlış anlamaları ve yanlış değerlendirmeleri azaltması ve Çin-ABD ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı bir yola dönmesini ortaklaşa teşvik etmesi" yönündeki umudunu dile getirdi.
Şi, "Endonezya'da ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığımız görüşme stratejik ve yapıcıydı. Ayrıca, Çin-ABD ilişkilerinin bir sonraki aşaması için önemli bir yol gösterici öneme sahipti" dedi.
Şi, Kamala Harris değinerek "Bayan Harris'in bu konuda aktif bir rol oynayacağını umuyorum" diye konuştu.
Harris ise "ABD'nin Pekin ile çatışma ya da karşı karşıya gelme arayışında olmadığını" dile getirdi.
Harris ayrıca, "her iki iki tarafın da küresel konularda işbirliğini geliştirmesi ve iletişim kanallarını açık tutması gerektiğini" sözlerine ekledi.
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