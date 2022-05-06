Siber güvenlik raporu: CEO'lar basit parolalar kullanıyor
Yeni bir siber güvenlik raporuna göre, çok sayıda şirket yöneticisi İnternet hesaplarında basit şifreler tercih ediyor.
Şifre yönetim uygulaması NordPass ve bağımsız araştırmacılar tarafından yapılan yeni bir araştırma, CEO'lar dahil şirketlerin üst düzey yöneticileri ve işletme sahipleri tarafından en çok kullanılan parolanın "123456" olduğunu ortaya çıkardı.
Dünya çapında 290 milyondan fazla siber güvenlik veri ihlalinin analiz edildiği araştırma kapsamında, bu parolaya sahip kullanıcıların, dünya çapında 1,1 milyondan fazla siber güvenlik ihlaline sebep olduğu tespit edildi.
Kullanıcılar tarafından tercih edilen bir başka popüler seçenek olan “password” (şifre) ise 700 binin üzerinde hesap tarafından kullanılıyor. Öte yandan “12345”, “123456789” ve Q klavyelerde ardışık harfler olan “qwerty” de çok kullanılan parolalar arasında.
İSİMLER DE PAROLA OLARAK KULLANILIYOR
Araştırma, üst düzey işletme yöneticilerinin parola olarak isimlerini de kullandıklarını ve bunlar arasında en popülerlerinin Tiffany, Charlie ve Michael olduğunu ortaya koydu.
IFLScience’a açıklamalarda bulunan NordPass CEO’su Jonas Karklys, "Bu araştırma, hepimizin benzer düşündüğünü ve çok orijinal olduğunu sandığımız şeylerin aslında sıradan olduğunu gösteriyor” dedi.
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