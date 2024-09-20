Siber saldırıların yankıları sürerken uzmanlar İsrail’in hedef büyütebileceğine dikkat çekti

Yayınlanma: 20.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.09.2024 - 04:00

Lübnan’da terör örgütü Hizbullah üyelerinin hedef alındığı siber saldırı, gerçekleşme şekliyle tüm dünyada tartışılmaya devam ediyor. Askeri alanda kullanılan teknolojik cihazların güvenilirliğini sorgulatan çifte saldırı, birçok soru işaretini de beraberinde getirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) siber güvenlikle ilgili konularda yetkin olduğunu belirterek, “Müstakil bir siber güvenlik teşkilatının kurulmasıyla ilgili konu, hükümetimizin de gündemine getirildi. Cumhurbaşkanımız, Milli Güvenlik Kurulu’nda da yapılan tartışmalar neticesinde, bunun artık olması gerektiği konusunda bir irade koydular. İnşallah çok yakın zamanda bunun hayata geçeceğini göreceğiz” dedi.

Emekli Tuğgeneral Ali Er, Bakan Fidan’ın açıklamalarını Cumhuriyet’e değerlendirdi. NATO’nun konu hakkında çalışmalarının olduğunu ifade eden Er şöyle devam etti:

‘ABD BİLE BİLMİYOR’

“Türkiye’nin bir NATO üyesi olarak siber saldırılara karşı güvenlik güçlerinin kendi yapıları içerisinde olmaması mümkün değil. Bir hedefe yönelik, açıklamak istenmeyen farklı bir hedefe yönelik özel bir sistem kurulacaktır. Türkiye’nin bu konulara karşı bu kadar korumasız olduğunu düşünmüyorum. İsrail’in yaptığı siber saldırının özelliği şu: Şimdiye kadar dünyada ilk kez böyle bir saldırıyla elektronik cihazlar uzaktan patlatıldı. Siber güvenlik öyle bir kavramdır ki, topyekûn bir güvenlik sağlanmadıktan sonra yüzde 99.9 güvenlik, güvensizlik demektir.”

Önümüzdeki günlerde Hizbullah’ın önemli füze rampalarının bulunduğu bölgelerde de bu tip siber saldırıların yaşanabileceğini açıklayan Er, saldırıların İsrail’in en yakın müttefiki ABD tarafından bile bilinmediğini ve bunun da ilerleyen süreçte iki ülke arasında güvensizlik yaratabileceğini söyledi. Er, “Eğer siz kendi ürettiğiniz sistemlerle savaşmıyorsanız, bunlar her zaman olur” ifadesini kullandı.

‘ÜRETİMİ 10 YIL ÖNCE DURDU’



Lübnan’da önceki günkü el telsizlerinin infilak ettiği saldırıya ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Hizbullah üyelerinin kullandığı telsizlerin üreticisi Icom firması, Lübnan’daki patlamada kullanılan modelin üretimini yaklaşık 10 yıl önce durdurduğunu açıkladı. “IC-V82, 2004’ten Ekim 2014’e kadar Ortadoğu da dahil olmak üzere üretilen ve ihraç edilen bir el telsizidir. Yaklaşık 10 yıl önce üretimi durduruldu ve o zamandan beri sevk edilmedi” denen dünkü açıklamada, “Ana üniteyi çalıştırmak için gereken pillerin üretimi de durduruldu ve sahte ürünleri ayırt etmek için bir hologram mührü takılmadı, bu nedenle ürünün şirketimizden gönderilip gönderilmediğini doğrulamak mümkün değil” ifadelerine yer verildi.

ABD’li medya kuruluşu Axios ise çağrı cihazlarından sonra patlatılan telsizlere Hizbullah’a teslim edilmeden İsrail istihbaratı tarafından bomba yerleştirildiği iddia edildi.