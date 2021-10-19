Sıcak hava balonunda korkunç kaza
İsrail’de sıcak hava balonundan düşen genç yaşamını yitirdi.
Sıcak hava balonu görevlilerinden olduğu öğrenilen 20’li yaşlarındaki bir çalışan, asılı kaldığı hava balonu yükselince daha fazla dayanamayarak yere düştü.
Yaklaşık 100 metrelik yükseklikten o sırada otoyolda hareket halinde olan bir aracın üzerine düşen genç yaşamını yitirdi.
Balonda bulunan diğer kişilerin genci içeri çekmeye çalıştığı fakat başarılı olamadıkları öğrenildi. Gencin üzerine düştüğü araçtaki yolcuların talihsiz olayı yaralanmadan atlattığı belirtilirken kazanın polis ve sivil havacılık yetkilileri tarafından araştırılacağı açıklandı.
Gencin asılı kaldığı sıcak hava balonunda kalan 14 yolcunun ise sağ salim yere indiği öğrenildi.
Görsel: kann_news
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