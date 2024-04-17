'Sıcak para akışını engeller'

İran’ın İsrail’e yönelik saldırıları sadece iki ülkeyi değil, bölge ülkelerinin geleceğini de yakından ilgilendiriyor. Cumhuriyet’e konuşan CHP Ticaret Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Volkan Demir, Rusya ve Ukrayna savaşını da anımsattı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 17.04.2024 - 04:00
'Sıcak para akışını engeller'
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Gerginliğin sürmesi halinde Çin’in güçlenmesi gibi sonuçların doğabileceğine işaret eden Demir, “Pandemi sonrasında tedarik zinciri bozulmalarının etkileri yeni giderilirken, dünyada faiz, enflasyon etkileri henüz giderilmeye başlanmışken bu çatışma kimsenin işine gelmiyor” diye konuştu. 

"GÜVEN YOK"

Petrol fiyatlarının artabileceğini de belirten Demir, Türkiye’den bölgeye yapılan tüm ihracatların da doğrudan etkileneceğine işaret etti. Demir şöyle konuştu: “Enerji ithal eden ülkeyiz. Enerji kaleminden kaynaklanan yüksek dış ticaret açığına devam ederiz. Bu savaş, ülke ekonomisini yönetenlerin elindeki enstrümanları yani ticareti ve sermaye piyasaları kısıtlandığı için sıcak paranın ülkeye akışını kısıtlar. Sıcak para, sermaye piyasalarına ve tahvile gelir. Bunun için de bölgeye güven olması gerekir. Bizim ülkemizde zaten adalet ve hukuk sistemine güven yok, demokrasi endeksimize karşı geçmişten gelen bir önyargı var. Dolayısıyla sıcak paranın ülkeye gelmesini engeller ve Merkez Bankası rezerv biriktiremez, sermaye piyasaları hak ettiği değeri göremez. Bunun sonucunda hanehalkı geliri doğrudan etkilenecektir.” 

 

 


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