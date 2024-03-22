TPAO'ya Marmara Denizi'nde petrol arama ruhsatı verildi

Resmi Gazete'de yayımlanan bugünkü karara göre, TPAO'ya Marmara Denizi'nde bulunan 3 ayrı bölgede petrol arama ruhsatı verildi.

AA
Yayınlanma: 22.03.2024 - 11:50
TPAO'ya Marmara Denizi'nde petrol arama ruhsatı verildi
Abone Ol google-news

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO), Marmara Denizi'ndeki 3 ayrı bölge için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Petrol Hakkına Müteallik Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Tekirdağ il sınırlarındaki 13 bin 149 hektar, Tekirdağ ve Balıkesir'deki 54 bin 238 hektar ile Tekirdağ ve Çanakkale'deki 27 bin 668 hektar yüz ölçümüne sahip deniz sahaları için 8 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verilmesi kararlaştırıldı.

TPAO, söz konusu sahalarda ruhsat almak için 15 Eylül 2023 tarihinde başvuru yapmıştı.


Resmi Gazete haberleri TPAO haberleri Marmara haberleri marmara denizi haberleri

İlgili Haberler

TPAO'nun iki ildeki 4 sahasında kamulaştırma kararı

TPAO'nun iki ildeki 4 sahasında kamulaştırma kararı
TPAO’nun 3 sahasının ruhsat süresi uzatıldı

TPAO’nun 3 sahasının ruhsat süresi uzatıldı
Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) ne kadar personel alacak? TPAO personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?

Türkiye Petroller Anonim Ortaklığı (TPAO) ne kadar personel alacak? TPAO personel alımı başvuru tarihleri ne zaman, şartları neler?
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

'Kazanacak adayın yanında olmam gerekir' diyerek İYİ Parti’den istifa etmişti: CHP’nin adayına desteğini açıkladı

'Kazanacak adayın yanında olmam gerekir' diyerek İYİ Parti’den istifa etmişti: CHP’nin adayına desteğini açıkladı
Eylem Tok’un ABD’deki lüks yaşamı: Aylık 320 bin lira rezidans kira bedeli

Eylem Tok’un ABD’deki lüks yaşamı: Aylık 320 bin lira rezidans kira bedeli
CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar: Hakan Bayrakçı anket açıkladı, stüdyoya 'hüzün' çöktü

CNN Türk canlı yayınında ilginç anlar: Hakan Bayrakçı anket açıkladı, stüdyoya 'hüzün' çöktü
Bir süredir deneniyordu: IFAB’tan ofsayt kuralında devrim gibi karar!

Bir süredir deneniyordu: IFAB’tan ofsayt kuralında devrim gibi karar!
İstiklal Marşı’nı yanlış okuyan Altınok’tan ‘savunma’: ‘Doğaçlama yaptım’

İstiklal Marşı’nı yanlış okuyan Altınok’tan ‘savunma’: ‘Doğaçlama yaptım’
Esra Erol’un görümcesi Şafak Özbir, eşi Mesut Akusta’dan boşandı!

Esra Erol’un görümcesi Şafak Özbir, eşi Mesut Akusta’dan boşandı!
Herkes malvarlığını merak ediyordu: Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu

Herkes malvarlığını merak ediyordu: Turgut Altınok’un kardeşi Cumhuriyet’e konuştu
Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti

Yeşilçam’ın gamzeli güzeli Bahar Öztan hayatını kaybetti