Şiddetli çatışmalarda sivillerin öldüğü Sudan’da silahların sessizliği kısa sürdü: Ateşkes havada kaldı

Yayınlanma: 20.04.2023 - 04:00

Güncelleme: 20.04.2023 - 04:00

Cunta yönetimi ile paramiliter güçler arasında çatışmaların durulmadığı Sudan’da karşılıklı saldırılar sürüyor. İki grup arasında ABD aracılığıyla önceki gün ilan edilen ateşkes birkaç saatin ardından bozulurken başkent Hartum’da hava saldırıları ve patlamaların devam ettiği aktarıldı.

Sudan ordusu ve bugüne kadar birlikte hareket ettiği paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) cumartesi gününden itibaren birbirleriyle savaşmaya başladı. Çatışmanın temelinde paramiliter güçlerin orduya entegre edilmesi konusundaki anlaşmazlıkların yattığı ileri sürülürken sivillerin tahliyesi için uluslararası ateşkes çağrıları gelmeye başladı. Sudan Taraflar ABD’nin önceki günkü ateşkes önerisini kabul ettiklerini duyurmuştu. Ancak birkaç saat sonra HDK’nin ordu sözcüsü ateşkesin bozulduğunu söyleyerek “İsyancıların vatandaşları taciz ederek yağmalama ve hırsızlık yapması, ateşkesin uygulanmasını imkânsız hale getirdi” dedi.

Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi de hizmet dışı kalan hastanelerin 9’unun bombalandığını, 16’sının da zorunlu tahliye edildiğini açıkladı. Başkent ve eyaletlerdeki 59 temel hastanenin sadece 20’sinin tamamen veya kısmen faaliyet gösterdiği kaydedildi.

‘TCG TAHLİYE ETMELİ’

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz de Türk yurttaşların tahliye edilmesi için çağrıda bulundu. Gürdeniz, “TCG Anadolu’nun en önemli vazifelerinden birisi de muharip veya muharip olmayan tahliye harekâtıdır. 6 Şubat depreminde bu gemi Deniz Kuvvetleri’ne kesin teslimi yapılmadığı için kullanılmadı. Şimdi kesin teslimi yapıldı. Sudan’daki vatandaşlarımızın acil tahliyesi için kullanılmasının gerektiği düşüncesindeyim” dedi.

DEPREMZEDELER MAHSUR KALDI

Sudan’da çatışmalar devam ederken ülkede yaşayan 5 bin 294 Türk vatandaşı hayatı tehlike altında. 6 Şubat depremlerinden sonra Sudan’a gitmek zorunda kalan depremzedelerden Dilan Bilgin ve Gülay Yoğun ise tahliye edilmeyi bekliyor. Gerçek Gündem’den Melisa Gülbaş’a konuşan Bilgin, “Ben 20 yaşındayım, beş kişilik bir aileyiz. Evimizden çıktık, başka bir ailenin yanına geldik. Burada dokuz kişi kalıyoruz. Kaldığımız aile de Hataylı ve onlar da depremzede. Babam 13 yıldır Sudan’da çalışıyor. Kalacak hiçbir yerimiz olmadığı için buraya gelmek zorunda kaldık ama maalesef burada da iç savaş başladı” dedi. Bilgin ise “Uçaklar çok yakından geçiyor, çok korkuyoruz. Rasgele füze atıyorlar. Başımıza bir şey gelse veya yaralansak gidecek hastane de yok çünkü hastaneleri de yok ettiler” diye konuştu.